In 7 Tagen geht die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt weiter: Sie wurde über 1,2 Milliarden Mal angesehen

Die ultimative Netflix-Serie wird in wenigen Tagen mit einer brandneuen Geschichte fortgesetzt. Doch darin warten gleich mehrere große Änderungen auf Fans.

Nach neun Jahren ist Stranger Things in der Silvesternacht mit dem großen Serienfinale zu Ende gegangen und hat damit eine ganze Ära bei Netflix beendet. Keine andere Serie konnte auf dem Streamer einen derartigen Hype auslösen und wurde über fünf Staffeln hinweg so oft geschaut. Auf über 1,2 Milliarden Views kann Stranger Things insgesamt blicken, was sie zur bis dato erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten macht.

Das rund zweistündige Finale hat jedoch nur die Geschichte der Hauptserie beendet, denn das beliebte Sci-Fi-Universum soll in gleich mehreren neuen Serien weiterleben. Die erste davon erwartet uns schon in wenigen Tagen auf dem Streamer und nähert sich der Freundesgruppe um Elfi und Co. von einer völlig neuen Seite.

Stranger Things geht weiter: Spin-off-Serie Tales from '85 startet bei Netflix

Stranger Things: Tales From '85 widmet sich als Animationsserie einem noch unerzählten Abenteuer unserer Kleinstadtheld:innen aus Hawkins und spielt zeitlich zwischen den Staffeln 2 und 3. Nach den turbulenten Ereignissen des letzten Jahres freuen sich Elfi, Mike, Dustin, Lucas, Will und Max im Januar 1985 auf eine unbeschwerte Winterzeit mit jeder Menge Arcade-Games und einer neuen Kampagne Dungeons & Dragons.

Doch der Frieden soll nicht lange währen, denn das Upside Down (auf Deutsch: "die andere Seite") schläft nicht. Tatsächlich breitet sich ein neues Grauen in Hawkins aus, das bald beginnt, die Bewohner:innen der Kleinstadt zu terrorisieren. Elfi und ihre Freund:innen beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen, und bekommen es mit brandneuen Kreaturen zu tun, die den Demogorgons und Demodogs aus den Staffeln 1 und 2 in nichts nachstehen.

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Neue Figuren und neue Stimmen: So anders wird Stranger Things: Tales from '85

Unterstützung erhalten sie dabei mitunter von einer neuen Figur: Sie lernen ihre Mitschülerin Nikki Baxter kennen, die kurze Zeit später als Teil der Freundesgruppe agiert und ihnen bei ihren Abenteuern zur Seite steht. Dazu werden wir weitere neue Charaktere kennenlernen, die die Winterzeit in Hawkins gehörig aufmischen.

Das ist jedoch nicht die einzige Änderung der neuen Serie: Auch müssen sich Fans darauf einstellen, in Tales from '85 nicht die bekannten Stimmen von Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Co. zu hören. Stattdessen werden unsere Held:innen von neuen Darsteller:innen gesprochen. So hören wir in der Serie unter anderem folgende Namen:

Wann kommt Stranger Things: Tales from '85 zu Netflix?

Diejenigen unter euch, die Stranger Things: Tales from '85 in der deutschen Synchronfassung schauen, müssen sich ebenfalls. Die aus Stranger Things bekannten Sprecher:innen für Elfi und Co. werden in der neuen Serie ebenfalls nicht zu hören sein. Grund dafür ist mitunter eine neue KI-Klausel in den Netflix-Verträgen für Synchronsprecher:innen , der zahlreiche Künstler:innen nicht zustimmen wollen.

Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die neue Sci-Fi-Serie bei Netflix eintrifft. Stranger Things: Tales from '85 startet am 23. April 2026 beim Streamer. Die 1. Staffel wird zehn Folgen umfassen, die auf einen Schlag erscheinen. Staffel 2 wurde für das neue Abenteuer aus Hawkins bereits bestätigt.

Die Stranger Things-Schöpfer Matt und Ross Duffer fungieren bei der Serie als ausführende Produzenten. Eric Robles (Glitch Techs) übernahm als Showrunner die kreative Leitung und zeichnete mit Jennifer Muro (Star Wars: Die Mächte des Schicksals) für die Drehbücher verantwortlich.

Podcast: Die 20 besten Netflix-Serien aller Zeiten

Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand aus Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.

