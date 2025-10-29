In 7 Tagen geht eine der größten Serien-Überraschungen 2024 bei Amazon weiter

Mit diesem Erfolg hat wohl niemand gerechnet: Eine deutsche Serie wurde letztes Jahr zur absoluten Sensation bei Amazon Prime Video. In wenigen Tagen startet die 2. Staffel.

Auch wenn deutsche Serien wie Dark oder Babylon Berlin international bereits zu großen Hits geworden sind, ist jeder neue Nachzügler eine absolute Sensation. Letztes Jahr reihte sich Maxton Hall - Die Welt zwischen uns in diese Erfolgsriege ein, denn die romantische Coming of Age-Serie nach der Romanreihe von Mona Kasten wurde bei Amazon Prime Video zum Mega-Hit und stürmte in zahlreichen Ländern die Charts.

In wenigen Tagen geht die emotionale Liebesgeschichte von Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und James Beaufort (Damian Hardung) weiter. Maxton Hall kehrt mit Staffel 2 zurück. Fans dürfen sich dabei freuen – denn die neuen Folgen liefern genau das, was sie versprechen.

Maxton Hall geht bei Amazon Prime Video weiter: Staffel 2 wirft Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung ins Gefühlschaos

Maxton Hall dreht sich um das titelgebende Elitecollege, auf welchem sich die Stipendiatin Ruby Bell und der wohlhabende James Beaufort in Staffel 1 trotz aller Wahrscheinlichkeiten kennen und lieben gelernt haben. Das Ende der Auftaktseason reißt James jedoch den Boden unter den Füßen weg, als seine Mutter Cordelia plötzlich verstirbt.

In Staffel 2 ist James am Boden zerstört und begießt seine Trauer mit Alkohol, was ihn zu einer Kurzschlussreaktion führt, die Ruby ihm nicht verzeihen kann. Die stürzt sich stattdessen in ein neues Schulprojekt, denn die Alice Campbell Stiftung sucht nach einem Austragungsort für ihre Spendengala. Doch das Ablenkungsmanöver geht nicht lange gut ...

Während neben Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten zahlreiche bekannte Gesichter aus Staffel 1 zurückkehren – darunter Sonja Weißer, Andrea Guo und Runa Greiner – dürfen sich Fans auch auf ein paar Neuzugänge freuen. So wird die wohlhabende Geschäftsfrau Alice Campbell (Proschat Madani) eine wichtige Rolle in den neuen Folgen spielen, ebenso wie James' Tante Ophelia Beaufort (Dagny Dewath).

Maxton Hall Staffel 2 schließt nahtlos an den Auftakt bei Amazon Prime Video an

Da wir bereits die ersten Folgen der neuen Staffel sehen konnten, dürfen wir Fans an dieser Stelle bereits verraten: Die 2. Staffel steht dem Auftakt bei Amazon Prime Video in Nichts nach – und wird sogar noch dramatischer als Staffel 1. Während es direkt von Beginn an höchst emotional zugeht, durchleben Ruby und James jeweils eine starke Entwicklung, die sie immer wieder zueinander hinzieht und voneinander wegstößt, wobei sie auch persönliche Ziele verfolgen.

Staffel 2 bleibt der typischen Maxton Hall-Ästhetik treu, die sich durch knallige Farben und samtig weiche Umrisse auszeichnet. Dadurch lädt die märchenhafte Kulisse des Schlosses Marienburg weiterhin zum Mitfiebern und Träumen ein. Wie gut Maxton Hall Staffel 2 beginnt, lest ihr ausführlicher in unserem Serien-Check.

Wann kommt Maxton Hall Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Die 2. Staffel von Maxton Hall startet am 7. November 2025 mit den ersten drei Folgen bei Amazon Prime Video. Danach erscheinen neue Episoden immer freitags im Wochentakt. Die Staffel umfasst insgesamt sechs neue Folgen, das Staffelfinale steht demnach ab dem 28. November 2025 zur Verfügung.

Podcast mit Maxton Hall: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.

