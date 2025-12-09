In 7 Tagen kehrt die aktuell beste Sci-Fi-Serie bei Amazon zurück: Staffel 1 war ein Milliarden-Phänomen

Die momentan beste Sci-Fi-Serie bei Amazon kommt in Kürze mit Staffel 2 zurück. Das extrem beliebte Spektakel setzt in Staffel 2 eine einzigartige Apokalypse fort.

Adaptionen von Videospielen sind der letzte Schrott. Wer so dachte, wurde mit Fallout eines Besseren belehrt: Die Serienumsetzung der gleichnamigen Videospielreihe brach im April 2024 laut Variety einen Rekord, als Staffel 1 auf Amazon Prime Video erschien. Innerhalb einer Woche häufte sie 2,9 Milliarden gesehene Minuten an. Mittlerweile gilt Fallout als aktuell beste Sci-Fi-Serie des Streamers. Staffel 2 erscheint in wenigen Tagen – lässt sich der Erfolg wiederholen?

Fallout Staffel 2 tauscht die Wüste gegen eine Sci-Fi-Metropole

Fallout Staffel 1 drehte sich um die Bunker-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell), einen verfaulenden Kopfgeldjäger, den viele nur den Ghul nennen (Walton Goggins) und Maximus (Aaron Moten), einen Knappen der grobschlächtigen Stählernen Bruderschaft.

Das Finale enthüllte die düsteren Machenschaften von Lucys Vater Hank (Kyle MacLachlan), der daraufhin vor seiner Tochter in die neu errichtete Metropole New Vegas floh.

Schaut hier den ersten langen Trailer zu Fallout Staffel 2:

Staffel 2 Trailer

Wie der erste Staffel 2-Trailer zeigt, sind Lucy und der Ghul nun dem Übeltäter auf der Spur. Nach der Durchquerung der Wüste treffen sie auf das bunte Chaos von New Vegas, in dem der mysteriöse Robert House (Justin Theroux) regiert. Maximus hat derweil mit einem Bürgerkrieg zwischen zwei Fraktionen seiner Bruderschaft zu kämpfen.

Der Trailer enthüllt außerdem mehrere bekannte Elemente der Spielevorlage, die in Staffel 2 erstmals vorkommen werden. Zu sehen sind etwa eine Todeskralle und Caesars Legion – ein ultrareaktionärer Zusammenschluss, der durch Sklavenhaltung seine Macht ausbaut. Zu ihr gehört offenbar auch die Figur von Staffel 2-Neuzugang Macaulay Culkin.

Wann kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 erscheint am 17. Dezember 2025. Anders als bei Staffel 1 werden alle Folgen in wöchentlichem Rhythmus veröffentlicht. Das Finale ist ab dem 4. Februar verfügbar.

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.