In 7 Tagen kehrt die beste Filmreihe von Netflix mit Teil 3 zurück

Der letzte hauseigene Blockbuster startet nächste Woche im Netflix-Programm. Der dritte Teil einer extrem beliebten Krimi-Reihe hält den hohen Erwartungen erfreulicherweise stand.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery setzt bei Netflix nächste Woche die gefeierte Krimireihe von Rian Johnson fort, die mit Knives Out (2019) und Glass Onion (2022) begann. Zum dritten Mal darf Ex-Bond Daniel Craig in die Rolle des exzentrischen Privatdetektivs Benoit Blanc schlüpfen, um diesmal im Fall eines religiösen Mordes (samt potenzieller Auferstehung) zu ermitteln.

Knives Out kehrt mit 3. Film zurück: Wake Up Dead Man startet nächste Woche bei Netflix

Der Kleinstadt-Priester Monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin) kommt im neuen Netflix-Krimi Wake Up Dead Man in seiner Kirche zu Tode, ohne dass jemand mit ihm im Raum war. Der Mordverdacht fällt auf Nachwuchsprediger Pater Jud Duplenticy (Josh O'Connor). Doch der herbeigerufene Detektiv und selbsterklärte Ketzer Benoit Blanc (Daniel Craig) ist nicht überzeugt und nimmt auch den Rest der Gemeinde als Verdächtige ins Visier.

Schaut hier vorm Netflix-Start den Trailer zu Wake Up Dead Man

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery - Trailer (Deutsch) HD

Die ersten Reaktionen auf die Knives Out-Fortsetzung bejubelten Wake Up Dead Man bereits als "besten [Teil] bisher" und priesen neben Daniel Craig vor allem Neuzugang Josh O'Connor (Challengers) als des Mordes beschuldigten Jungpriester für seine Performance. Wie bei der Krimi-Reihe üblich, strotzt aber auch der Rest der Besetzung nur so vor gut aufgelegten Stars, die von Glenn Close (101 Dalmatiner) über Jeremy Renner (Avengers), Kerry Washington (Scandal), Cailee Spaeny (Civil War) und Andrew Scott (Sherlock) bis zu Josh Brolin (No Country for Old Men) reichen.

Wer den Film zu seinem limitierten Leinwand-Start schon im Kino sehen konnte, weiß bereits, dass sich das Warten gelohnt hat: Rian Johnson ist mit Wake Up Dead erneut ein Krimi-Meisterstreich gelungen, der neben seiner spannenden Erzählweise und dem funkelnden Cast auch jede Menge Humor mitbringt.



Wann startet Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery bei Netflix

Am Freitag, dem 12. Dezember 2025, ist es so weit und Netflix veröffentlicht den dritten Teil der Knives Out-Reihe, Wake Up Dead Man, im Stream.

Wer so lange nicht mehr warten will, hat aktuell (seit dem 27. November 2025) immer noch die Chance, den dritten Benoit-Blanc-Krimi auch in einem Kino in der Nähe zu erleben – aber nur für kurze Zeit.

Podcast mit Wake Up Dead Man: 11 spannende Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neue Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.