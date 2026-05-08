In 7 Tagen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Reihen zurück: 3 Serien, 2 Filme und über 300 Millionen Aufrufe

Eine der bekanntesten Netflix-Reihen startete gar nicht bei dem Streamer, fand aber über ihn ein Millionenpublikum. In einer Woche kehrt das Thriller-Universum mit dem Fan-Liebling Berlin zurück.

Sie lassen sich Zeit, aber liefern. Álex Pina und Esther Martínez Lobato haben mit Haus des Geldes einen der größten nicht-englischsprachigen Serienerfolge der letzten zehn Jahre kreiert. Die Hauptserie, die sich in den ewigen Netflix-Charts festgesetzt hat, ging vor fünf Jahren zu Ende. 2023 folgte der Spin-off über Fanliebling Berlin (Pedro Alonso). Auf neue Folgen mussten Fans allerdings weitere drei Jahre warten. Kommende Woche kehrt Berlin mit neuen Folgen und natürlich einem Heist zum Streamer zurück.

Der Netflix-Hit Haus des Geldes muss sich nur einer Serie geschlagen geben

Haus des Geldes startete ursprünglich beim spanischen Sender Antena 3, bevor sich Netflix die Streaming-Rechte 2017 sicherte. In der Folge erreichte die Geschichte des Professors (Álvaro Morte) und seiner räuberischen Crew ein Publikum mit zuvor undenkbaren Ausmaßen für eine Serie. Noch heute, fünf Jahre nach dem Finale, stehen drei der fünf Staffeln bzw. Teile in der Liste der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Serien überhaupt.

Teil 3, 4 und 5 kamen jeweils auf knapp oder über 100 Millionen Aufrufe. Es gibt nur eine Serie in den nicht-englischsprachigen Charts, die insgesamt erfolgreicher ist: ein Geheimtipp namens Squid Game.

Kein Wunder, dass das Universum erweitert wurde. Aktuell gibt es drei Serien und zwei Filme, die bei bei Netflix streamen:

In dem Netflix-Thriller wird ein ambitionierter Kunstraub geplant

Die neuen Folgen aus dem Haus des Geldes-Universum tragen den Titel Berlin und die Dame mit dem Hermelin und spielen wie schon die letzte Staffel vor den Ereignissen der Hauptserie. Die Story lautet wie folgt:

Berlin und seine Gang sind zurück mit einem neuen Masterplan, der mit dem Auftrag beginnt, den sie vom Herzog von Málaga erhalten: das ikonische Meisterwerk von Leonardo da Vinci, Die Dame mit dem Hermelin, zu stehlen. Sevilla wird zur Kulisse für den größten Raubüberfall der Geschichte — ein Plan, der so brillant ist, dass er an sich schon ein Kunstwerk darstellt.

Der erste Solo-Einsatz von Berlin hat seit dem Start 66,7 Millionen Aufrufe erzielt, wie Statistiken von What's on Netflix zeigen. Qualitativ hat die Heist-Serie etwas abgebaut. Während die Moviepilot-Community der Hauptserie eine sehr gute 7,7 von 10 als Note gibt, erhielt Berlin und die Juwelen von Paris nur eine gute 6,6.

Berlin und die Dame mit dem Hermelin startet am 15. Mai bei Netflix. Die Staffel umfasst wieder acht Folgen.

