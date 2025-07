In 7 Tagen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück: Staffel 1 wurde 250 Millionen Mal geschaut

Fans mussten über zweieinhalb Jahre warten, in wenigen Tagen ist es endlich so weit: Die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie kehrt mit Staffel 2 zurück.

Vor rund zweieinhalb Jahren zog eine brandneue Fantasy-Horror-Serie bei Netflix ein, die die Streaming-Welt im Sturm eroberte: Mit über 252 Millionen Views und 1,7 Milliarden geschauten Stunden entwickelte sich die 1. Staffel von Wednesday zum Phänomen und begeisterte ihr Publikum mit einer Neuinterpretation der Addams Family-Kultfigur samt Coming-of-Age- und Krimi-Elementen. In wenigen Tagen wird der Netflix-Erfolg endlich fortgesetzt und die 2. Staffel von Wednesday trifft im Streaming-Programm ein.

Wednesday Staffel 2 bei Netflix: Jenna Ortega in einem neuen Addams Family-Abenteuer

In Staffel 2 verschlägt es Wednesday Addams (Jenna Ortega) für ein neues Schuljahr an die Nevermore Academy. Dort erwartet sie nicht nur ein neuer Lehrkörper samt Schulleiter Barry Dort (Steve Buscemi). Auch wird Wednesday nach ihrem Sieg über Jericho-Legende Joseph Crackstone als Heldin gefeiert und sogar von einem eigenen Fanclub verfolgt.

Als sie eine düstere Zukunftsvision vom Tod ihrer Mitbewohnerin Enid Sinclair (Emma Myers) hat, blickt sie gemeinsam mit ihrer Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) einmal mehr in die Vergangenheit der Addams Family, um nach Antworten zu suchen.

Neben Jenna Ortega, Emma Myers und Catherine Zeta-Jones dürfen sich Wednesday-Fans unter anderem auf folgende Rückkehrer:innen aus Staffel 1 freuen:

Dazu erwarten uns neben Steve Buscemi in den neuen Folgen weitere namhafte Neuzugänge:

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis Wednesday-Nachschub bei Netflix eintrifft. Allerdings werden nicht alle acht Folgen von Staffel 2 auf einmal serviert, sondern in zwei Häppchen. Teil 1 startet in wenigen Tagen, am 6. August 2025 bei Netflix. Teil 2 folgt dann etwa einen Monat später, am 3. September 2025.

