In 7 Tagen kehrt eine der größten Fantasyserien von Netflix zurück: Staffel 1 wurde über 90 Millionen Mal geschaut

Als Realserie legt Avatar: Der Herr der Elemente weitere Abenteuer von Luftbändiger Aang neu auf. Netflix' große Fantasy-Produktion kehrt nächste Woche mit Staffel 2 zurück.

Vor zwei Jahren schenkte Netflix mit Avatar: Der Herr der Elemente der beliebten gleichnamigen Zeichentrick-Fantasyserie eine erste Live-Action-Season. Jetzt ist der Start von Staffel 2 nur noch wenige Tage entfernt und verspricht ein Erdbeben in der magischen Welt.



Fantasy-Rückkehr in einer Woche: Avatar lässt in Staffel 2 bei Netflix die Erde beben

Unter den neuen Netflix-Serien dieses Jahr befinden sich zunehmend weniger Fantasy-Titel, aber zumindest Avatar lässt noch voller Magie die Fantasy-Flagge bei Netflix wehen. In einer Welt voller Erd-, Wasser- und Feuerbändiger ist Aang (Gordon Cormier) der letzte Luftbändiger. Als auserwählter Avatar soll er lernen, alle Elemente zu kontrollieren. Nur so kann er die von der Feuernation unterjochten Kontinente befreien. Seine Freundschaft zu den Geschwistern Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley) ist dabei eine große Stütze.

Doch vielleicht ist in Staffel 2 auch die Feindschaft zum verstoßenen Feuerprinzen Zuko (Dallas Liu) nicht mehr ganz in Stein gemeißelt, wenn stattdessen seine Schwester Azula (Elizabeth Yu) die Jagd auf den Avatar eröffnet? Aang braucht auf seinem Weg dringend Hilfe, um endlich das Element Erde zu bändigen. Womöglich ist das blinde Mädchen Toph (Miyako) da genau die richtige Lehrerin?

Schaut hier den Trailer zur 2. Netflix-Staffel von Avatar: Herr der Elemente

Avatar: Der Herr der Elemente - S02 Trailer (Deutsch) HD

In Staffel 1 hielt Avatar: Herr der Elemente sich (beispielsweise beim direkten Figuren-Vergleich) nah an die animierte Vorlage, brachte aber auch ein paar genialen Änderungen ein. Mit einigen Schwächen, aber auch vielen Stärken erreichte das Fantasy-Abenteuer laut What's on Netflix eine Zuschauerschaft von über 90 Millionen Streams für Staffel 1. Nun muss Staffel 2 versuchen, das Publikum erneut mit ihren Charakteren, Fantasy-Kämpfen und flauschigen Wesen zu verzaubern.

Dieses Jahr soll außerdem für Fans des animierten Originals noch die Fortsetzung Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente (als erster von drei Filmen zu den erwachsenen Helden) bei Paramount+ starten. Ein Startdatum ist derzeit für den 9. Oktober angesetzt.

Wann startet die 2. Staffel von Avatar bei Netflix?

Am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, kehrt Avatar Aang zu Netflix zurück. Staffel 2 umfasst diesmal nur 7 statt 8 Folgen. Ab 9 Uhr morgens werden alle auf einen Schlag bei dem Streamer verfügbar sein.

Nachdem Netflix schon 120 Millionen US-Dollar allein in die erste Staffel von Avatar investiert haben soll, wird auf Staffel 2 zudem noch eine dritte Season folgen und die Geschichte von Aang und seinen Freunden damit (genau wie in der Zeichentrickvorlage) mit Staffel 3 abschließen.

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