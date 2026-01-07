In 7 Tagen kommt die größte Action-Reihe überhaupt zu Netflix – 26 (!) Filme auf einen Schlag

Bei Netflix könnt ihr bald ein gewaltiges Blockbuster-Paket streamen. Der Anbieter nimmt alle 26 Filme einer legendären Action-Reihe ins Programm, die pure Unterhaltung liefert.

Die James Bond-Reihe muss nicht mehr groß vorgestellt werden. Vermutlich hat jeder Filmfan in seinem Leben mehrere Teile der Reihe rund um den bekanntesten Spion überhaupt gesehen. Dabei hat wohl jede:r einen Lieblings-007-Darsteller, egal ob Sean Connery, Roger Moore oder Daniel Craig. Bond-Fans mit Netflix-Abo dürfen sich jetzt besonders freuen, denn der Streamer nimmt das gesamte Action-Franchise bald ins Angebot auf.

Die James Bond-Reihe streamt bald komplett im Netflix-Abo

Am 15. Januar 2026 kommen insgesamt 26 Bond-Filme ins Netflix-Programm. Dazu gehören nicht nur alle Teile der offiziellen Reihe, sondern auch die Feuerball-Neuverfilmung Sag niemals nie, die nicht von Eon Productions stammt.

Diese Bond-Filme streamen ab dem 15. Januar dbei Netflix:

Was ist zum neuen James Bond-Film ohne Daniel Craig bekannt?

Zuletzt wurde die kreative Kontrolle über die 007-Reihe an Amazon verkauft. Hier entsteht langsam ein neuer Bond-Film, der von Dune-Regisseur Denis Villeneuve inszeniert wird. Ein neuer Hauptdarsteller steht nicht offiziell fest, doch als aktueller Top-Favorit gilt der 35-jährige Brite Callum Turner. Er ist unter anderem aus der Apple-Serie Masters of the Air bekannt.

