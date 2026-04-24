In 7 Tagen kommt Rekord-Serie endlich zu Netflix: Sie wurde schon über 1,2 Milliarden Minuten geschaut

Diese Comedy-Serie stellt ihre Genre-Verwandtschaft in den USA aktuell mit Abstand in den Schatten. In Deutschland kommt der Milliarden-Hit in wenigen Tagen zu Netflix ins Streaming-Abo.

2012 hat Family Guy- und American Dad-Schöpfer Seth MacFarlane seinen ersten Film in die Kinos gebracht. Ted drehte sich um einen zum Leben erweckten flauschigen Teddybären, der seinem besten Kumpel John (Mark Wahlberg) nicht von der Seite weicht und absurde Abenteuer mit ihm erlebt.

Nachdem die Komödie drei Jahre später mit einem zweiten Teil fortgesetzt wurde, ist 2024 eine Prequel-Serie gestartet, in der MacFarlane erneut in die Rolle des berühmten Bären schlüpft. Staffel 2 läuft aktuell in den USA – und das überaus erfolgreich. In wenigen Tagen kommt die Serie endlich auch in Deutschland ins Streaming-Abo zu Netflix.

Ted wird zum Streaming-Erfolg: Comedy-Serie wurde über 1,2 Milliarden Minuten geschaut

Wie aus einem Bericht von Deadline hervorgeht, ist Ted die aktuell erfolgreichste Comedy-Serie überhaupt. Die in den USA auf Peacock zu sehende Serie soll ihre Genre-Verwandtschaft seit dem Start der 2. Staffel im März 2026 plattformübergreifend in den Schatten stellen.

Ganze 1,2 Milliarden Minuten konnten die neuen Folgen bisher verzeichnen, wobei Ted besonders bei jungen Männern gut ankommt. Unter männlichen Zuschauern im Alter von 18 bis 34 Jahren mauserte sich die Serie zur meistgesehenen originalen Comedy-Serie und für den Streamer Peacock sogar genreübergreifend zur erfolgreichsten Originalserie seit 2022.

Ted dreht die Zeit 19 Jahre zurück ins Jahr 1993, nachdem die ruhmreichen Tage des Teddybären im Rampenlicht vorbei waren. Er wohnt stattdessen wieder bei seinem 17-jährigen Kumpel John Bennett (Max Burkholder) und dessen Eltern, wo sie gemeinsam in allerlei abgedrehte Situationen verwickelt werden. Staffel 2 setzt die Geschichte 1994 fort, als für Ted und John das Abschlussjahr an der Highschool ansteht.

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Seth MacFarlane fungiert bei Ted sowohl als Drehbuchautor, Regisseur, Co-Showrunner und ausführender Produzent. Brad Walsh und Paul Corrigan unterstützen die Comedy-Koryphäe als ausführende Produzenten und Co-Showrunner.

Ted kommt zu Netflix: So könnt ihr den Comedy-Erfolg in Deutschland streamen

Die 1. Staffel von Ted ist nur wenige Wochen nach ihrer US-Premiere im Februar 2024 bei ProSieben im Free-TV gestartet. Zeitgleich war die Auftaktseason ebenfalls bei dem Streamingdienst Joyn+ zu sehen, wo sie noch immer im Programm steht.

Alle Netflix-Abonnent:innen dürfen sich jedoch darüber freuen, dass die 1. Staffel nach über zwei Jahren endlich auch bei dem Streamer im Programm eintrifft. Ab dem 1. Mai 2026 sollen die sieben Folgen bei Netflix streamen.

Wann die 2. Staffel in Deutschland zu sehen sein wird, steht dagegen noch nicht fest. Da Staffel 1 hierzulande zuerst bei ProSieben und Joyn Premiere feierte, ist mit einem Start von Staffel 2 ebenfalls dort zu rechnen. Bestätigt wurde dazu aber noch nichts.