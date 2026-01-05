In 7 Tagen startet bei Netflix der perfekte Knives Out-Ersatz: Die Vorlage stammt von der absoluten Krimi-Königin

Wer nach Knives Out 3 dringend Whodunnit-Ersatz auf Netflix benötigt, wird in wenigen Tagen womöglich bedient. Dann startet nämlich eine brandneue Agatha Christie-Adaption.

Wenn es um clevere Krimiunterhaltung geht, gab es in den letzten Jahren kaum etwas vorzüglicheres als die Knives Out-Filme mit James Bond-Star Daniel Craig als Ermittler. Inspiriert wurden diese unter anderem von der bis heute ungeschlagenen Whodunnit-Königin Agatha Christie, die uns Krimi-Ikonen wie die rüstige Miss Marple und den exzentrischen Belgier Hercule Poirot bescherte.

Wer nun nach Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery bei einem weiteren Mordfall mitraten möchte, bekommt schon in wenigen Tagen Agatha Christie's Seven Dials bei Netflix aufgetischt.

Bald nach Knives Out 3 auf Netflix: Darum geht es in Agatha Christie's Seven Dials

Die dreiteilige Miniserie Seven Dials basiert auf Agatha Christies neuntem Roman The Seven Dials Mystery, der hierzulande unter anderem Der letzte Joker heißt. In diesem frühen Krimi der Autorin ermittelt weder Marple noch Poirot, sondern Lady Eileen "Bundle" Brent (Mia McKenna-Bruce), eine junge Schnüfflerin, die in nur zwei Romanen Christies vorkommt. An ihr liegt es, im England des Jahres 1925 herauszufinden, wie ein ihr nahe stehender junger Mann nach einer Party im ländlichen Anwesen plötzlich ums Leben kommen konnte – und was sieben Uhren, die Teil eines Streichs seiner Freunde waren, damit zu tun haben.

Zum weiteren Cast zählen unter anderem Helena Bonham Carter (The Crown) als Bundles Mutter Lady Caterham und Martin Freeman (Sherlock) als Superintendent Battle, der die junge Ermittlerin in die Schranken weisen muss, aber gleichzeitig sichtlich angetan ist von ihrem scharfen Verstand.

Geschaffen wurde die Agatha Christie-Adaption von einem weiteren Krimikenner

Hinter der Adaption von Seven Dials verbringt sich der britische Showrunner Chris Chibnall, den viele für seine Arbeit an Doctor Who und dessen Spin-off Torchwood kennen. Gefeiert wurde er aber vor allem für seine Krimiserie Broadchurch, die in drei Staffeln drei sehr unterschiedliche Fälle präsentierte und dabei vor allem das zwischenmenschliche Drama groß schrieb. Für ihn ist die Agatha Christie-Serie das erste Netflix-Projekt, anders als Regisseur Chris Sweeney, der für den Streamer vorher schon an The Tourist: Duell im Outback gearbeitet hat.

Eine erste Verfilmung von The Seven Dials Mystery kam übrigens schon 1981 als TV-Film Das Geheimnis der sieben Zifferblätter heraus. Damals spielte Cheryl Campbell die Rolle der ermittelnden Bundle.

Wann kommt die Krimiserie zu Netflix?

Alle drei Folgen von Agatha Christie's Seven Dials gehen am 15. Januar 2025 bei Netflix online. Eine 2. Staffel wird es wohl nicht geben, da der Fall in Folge 3 abgeschlossen wird.

