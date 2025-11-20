In 7 Tagen startet das Finale der größten Netflix-Serie überhaupt: Es soll fast 500 Millionen gekostet haben

Das größte Netflix-Finale aller Zeiten steht kurz bevor. In wenigen Tagen startet Staffel 5 der Serie, über die seit neun Jahren alle Reden.

Nur wenige Serien erreichen einen weltweiten Hype auf dem Level von Game of Thrones oder Yellowstone. Wenn eine Netflix-Serie diesen erreicht hat, dann ist es Stranger Things. Die Serie ist 2016 beim Streamer gestartet und hat Fans in aller Welt mit einer gehörigen Portion 80er-Jahre-Nostalgie und einem Genre-Mix aus Mystery, Sci-Fi, Horror und Fantasy über vier Staffeln in den Bann gezogen.

Neun Jahre später steht das große Finale bei Netflix in den Startlöchern. Und das soll alles vorher dagewesene in den Schatten stellen ...

Der letzte Kampf gegen Vecna beginnt: Stranger Things Staffel 5 schickt Millie Bobby Brown und Co. in die Schlacht

Die 5. Staffel von Stranger Things setzt 18 Monate nach dem Vorgänger an, in dem Elf (Millie Bobby Brown) Oberbösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower) vorübergehend in die Flucht schlagen konnte und damit Max (Sadie Sink) aus dessen Fängen befreite. Hawkins ist seitdem von Rissen durchzogen, die als Portale zur Schattenwelt dienen. Das Militär ist ein ständiger Begleiter in der Kleinstadt, während die Held:innen verzweifelt nach Vecna suchen, um ihn ein für allemal zu vernichten. Ein letztes Mal müssen sie zusammenhalten – und in den Kampf ziehen.

Fans dürfen sich dabei auf ein letztes Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern freuen. Darunter sind:

Netflix-Finale übertrifft alles: Das Stranger Things-Finale könnte die teuerste Staffel aller Zeiten sein

Dazu gibt es auf den letzten Metern noch einige wichtige Neuzugänge zu verzeichnen. Diese umfassen folgende Namen:

Das große Finale soll auf allen Ebenen bombastisch werden. So erklärte nicht nur Maya Hawke im Vorfeld, dass sich alle acht Episoden von Staffel 5 wie acht eigene Kinofilme anfühlen. Auch wurde für diese acht letzten Folgen besonders tief in die Tasche gegriffen. Zwischen 50 und 60 Millionen US-Dollar soll jede Episode gekostet haben. Damit kommt die Season auf ein Gesamtbudget von rund 400 bis 480 Millionen, manche Schätzungen gehen mit Einberechnung der umfassenden Marketingkampagne sogar über diese Zahl hinaus.

Damit könnte Stranger Things die teuerste Serie aller Zeiten sein und sogar Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht überbieten, der ein Budget von 500 Millionen nachgesagt wird. In jedem Fall dürfen wir uns auf ein bildgewaltiges Blockbuster-Erlebnis in Serienform freuen – in Deutschland jedoch leider nicht auf der großen Leinwand. Während die Finalepisode in den USA und in Kanada parallel zum Netflix-Start am Silvesterabend ins Kino kommt, wird das Finale hierzulande nur auf dem Streamer veröffentlicht.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Die bereits über dreieinhalb Jahre andauernde Wartezeit ist in wenigen Tagen endlich vorbei. Stranger Things Staffel 5 startet mit den ersten vier Episoden am 27. November 2025 bei Netflix. Am 26. Dezember folgen drei weitere Episoden, bevor das große Finale die 5. Staffel und damit die gesamte Serie am 1. Januar 2026 abschließt.

