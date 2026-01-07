In 7 Tagen startet die neue Game of Thrones-Serie: Für A Knight of the Seven Kingdoms braucht ihr einen brandneuen Streaming-Dienst

Die Fantasy-Welt von Westeros wird in einer Woche um die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms erweitert und verspricht ein atemberaubendes Ritter-Abenteuer.

Mit A Knight of the Seven Kingdoms startet nächsten Montag die dritte Westeros-Verfilmung von Fantasy-Autor George R.R. Martin im Stream. Vor Game of Thrones, aber nach House of the Dragon angesiedelt, kehren wir in die Sieben Königslande zurück, um in einem Turnier erneut in königliche Querelen der Targaryens verwickelt zu werden.



In einer Woche startet die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms

An der Seite von Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey) öffnet uns die Welt von Game of Thrones erneut ihre Pforten. Der Heckenritter aus ärmlichen Verhältnissen ist der titelgebende "Knight of the Seven Kingdoms" und bereist die Sieben Königslande von Westeros als fahrender Streiter, um den großen Häusern seine Dienste anzubieten und so zu etwas Geld zu kommen.

Der gerade erst (nach dem kürzlichen Tod seines Mentors) vom Knappen zum Ritter aufgestiegene "Dunk" hat viel Ehrgefühl, stolpert aber zuweilen etwas unbeholfen über die Fallstricke der Reichen und Mächtigen. Der von ihm als Knappe angeheuerte clevere Junge namens Ei (Dexter Sol Ansell) könnte ihm deshalb ein nützlicher Helfer sein, dessen Aufgaben über das Schwertreichen beim angesteuerten Turnier in Aschfurt hinausgehen. Doch leider legt Dunk sich dort versehentlich mit der mächtigen Targaryen-Familie an, die ebenfalls zum Lanzenstechen erschienen ist.

Schaut hier den Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms

Staffel 1 von A Knight of the Seven Kingdoms basiert auf der ersten der drei kurzen Novellen, die Game of Thrones-Autor George R.R. Martin 1998 über die Abenteuer des ungewöhnlichen Duos Dunk und Ei schrieb: Der Heckenritter *. Die schon bestellte 2. Staffel soll sich nächstes Jahr Band 2 vorknöpfen. Erschaffen wurde die Serienverfilmung von Ira Parker (Rogue) und George R.R. Martin persönlich, der sich von der gelungenen Umsetzung sehr begeistert zeigte, aber zugleich warnte, die Serie sei nicht das, was "die meisten in einer Fantasy-Geschichte erwarten" würden.

Zu den drei wichtigen Dingen, die ihr vor dem Start über A Knight of the Seven Kingdoms wissen solltet, gehört neben der zeitlichen Einordnung der Serie (die verrät, dass eine Rückkehr bekannter Figuren fast unmöglich ist) auch die Information, dass ihr das neue Game of Thrones-Prequel nur an einem Ort streamen könnt: bei HBO Max.



A Knight of the Seven Kingdoms streamt nur bei HBO Max

Die 1. Staffel A Knight of the Seven Kingdoms streamt exklusiv beim neuen Streaming-Dienst HBO Max, der am morgigen Dienstag, dem 13. Januar 2026, in Deutschland auf den Markt kommt. Alles zu Kosten, Abo und Programm von HBO Max haben wir an anderer Stelle für euch zusammengetragen.

Die neue Game of Thrones-Serie startet kurz nach dem Launch des neuen Streamers: am Montag, den 19. Januar 2026. Die sechs Folgen von Staffel 1 haben meist eine halbstündige Laufzeit und erscheinen wöchentlich bei HBO Max.



