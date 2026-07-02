In 7 Tagen startet ein Fantasy-Abenteuer im Kino, das sofort die Charts stürmen wird – nur eine Woche vor Christopher Nolans Die Odyssee

Eine der erfolgreichsten Disney-Reihen der letzten Jahre geht in wenigen Tagen im Kino weiter. Als Realfilm soll das Fantasy-Abenteuer den Mega-Erfolg fortführen.

Zehn Jahre ist es bereits her, seit Disney den Animationsfilm Vaiana in die Kinos gebracht und das polynesische Mädchen auf eine Reise über den Pazifik geschickt hat, um ihre Heimatinsel und ihr Volk zu retten. Der Film wurde mit einem Einspielergebnis von über 600 Millionen US-Dollar zum Kassenschlager und mauserte sich auch beim hauseigenen Streamer Disney+ zum erfolgreichsten Titel überhaupt.

2024 wurde die Geschichte mit Vaiana 2 fortgesetzt und konnte den finanziellen Erfolg mit einer satten Milliarde US-Dollar sogar noch überbieten. Jetzt steht ein neuer Vaiana-Film in den Startlöchern, allerdings kein dritter Teil, sondern eine Realverfilmung, die in die Fußstapfen der Disney-Live-Action-Remakes um Der König der Löwen, Schneewittchen und Aladdin treten soll. Was daraus geworden ist, erfahren wir in wenigen Tagen im Kino.

Vaiana-Realfilm kommt ins Kino: Neuer Anstrich für das Fantasy-Abenteuer

Vaiana dreht sich um die titelgebende Stammesoberhauptstochter, die auf einer traumhaften Insel im pazifischen Ozean lebt. Doch ihrer Heimat und ihrem Volk droht Gefahr, denn vor vielen Jahren hat der Halbgott Maui ein wertvolles Artefakt gestohlen, das die gesamte Umwelt aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Entgegen aller Hürden macht es sich Vaiana zur Aufgabe, auf den Ozean hinaus zu segeln und Maui ausfindig zu machen, um das Herz von Te Fiti wieder zurückzubringen – und ihre Heimat zu retten.

Nachdem Vaiana im englischen Original von Auli'i Cravalho vertont wurde, kehrt die Schauspielerin in der Realverfilmung nicht in der Titelrolle zurück. Stattdessen wurde mit Catherine Laga'aia ein frisches Gesicht gecastet, die das Fantasy-Abenteuer im Kino anführen wird. Unterstützung erhält sie dabei von Dwayne Johnson als Maui, der der Figur bereits im Original seine Stimme lieh. Jetzt werden wir ihn den Halbgott erstmals auch verkörpert sehen.

Für den Realfilm nahm Musical-Experte Thomas Kail auf dem Regiestuhl Platz, den Disney-Fans unter anderem für seine Inszenierung der Musical-Aufnahme von Hamilton kennen. Kail und sein Team haben sich der schwierigen Aufgabe angenommen, die fantastische Welt von Vaiana mit dem umfangreichen Hintergrund der polynesischen Kultur in die reale Welt zu transportieren. Wie uns der Regisseur im März im Moviepilot-Interview verriet, war ihm Authentizität hier besonders wichtig, die sich in der Besetzung der Crew- und Cast-Mitglieder sowie der Ausstattung und den Kostümen widerspiegeln sollte.

Gleichzeitig sei das große Ziel gewesen, sowohl Altbekanntes als auch Neues zu bieten und damit das Animations-Original zu ehren, aber auch eine völlig andere Kinoerfahrung abzuliefern. Wir dürfen uns somit ebenfalls auf ein paar gänzlich neue Szenen – und vielleicht sogar Songs – einstellen.

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Wann kommt der Vaiana-Realfilm ins Kino?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis wir uns selbst vom Ergebnis im Kino überzeugen können. Vaiana startet am 9. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Neben Catherine Laga'aia und Dwayne Johnson standen unter anderem John Tui, Frankie Adams und Rena Owen für das Fantasy-Abenteuer vor der Kamera. Für das Drehbuch zeichneten Dana Ledoux Miller (Vaiana 2) und Jared Bush (Zoomania) verantwortlich.

Nur eine Woche später dürfen sich Fans bereits auf das nächste große Fantasy-Abenteuer freuen: Christopher Nolans Die Odyssee startet am 16. Juli 2026 im Kino.