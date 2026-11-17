Nicholas Galitzine und Bill Skarsgård spielen im Netflix-Kriegsfilm The Mosquito Bowl mit, der eine wahre Geschichte aus dem Pazifikkrieg erzählt. Moviepilot erklärt, was euch erwartet.

Historische Kriegsfilme sind aufwendig und gehören deshalb wohl nicht zu den Standard-Genres, die Netflix mit seinen Originalproduktionen bedient. Zwischen den Harlan Coben-Thrillern und Weihnachtsfilmen war beispielsweise der Oscar-Film Im Westen nichts Neues die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den neuen Kriegsfilm von Lone Survivor-Regisseur Peter Berg.

Für den Streamer hat sich der Experte für die Blockbuster-Adaption wahrer Geschichten eines tatsächlich eher unbekannten Kapitels des Zweiten Weltkriegs angenommen. Vor der Kamera versammelt er einen Cast aufstrebender Jungschauspieler, auf den wir in ein paar Jahren womöglich mit Bewunderung zurückblicken werden. The Mosquito Bowl heißt der Film. Erste Kritiken geben einen Eindruck, was uns erwartet.

Der Kriegsfilm basiert auf der wahren Geschichte von Football-Spielern im Zweiten Weltkrieg

Der Titel des Netflix-Films lässt sowohl den Sport als auch das Setting erahnen. Statt beim Super Bowl traten am 24. Dezember 1944 zwei Regimente der US-Marines auf der Pazifikinsel Guadalcanal zu einem Football-Spiel gegeneinander an. Eigentlich eine unfassbare Geschichte, wenn man den historischen Hintergrund bedenkt. In beiden Mannschaften standen sowohl erfahrene College-Athleten als auch spätere NFL-Spieler. Einige der Beteiligten überlebten die folgenden Monate des Zweiten Weltkriegs nicht.

Die Produktion bewegt sich damit im selben Setting wie Terrence Malicks Kriegsfilmklassiker Der schmale Grat, der die Kämpfe um Guadalcanal thematisiert, oder die Serie The Pacific über den Krieg zwischen den Alliierten und dem Japanischen Kaiserreich.

Buzz Bissinger schilderte die wahre Geschichte des Mosquito Bowls in seinem gleichnamigen Tatsachenbuch, das von Peter Berg und Ko-Autor Mark L. Smith adaptiert wurde. Die beiden haben für Netflix schon die Historienserie American Primeval umgesetzt. Im Fokus der Geschichte stehen vier College-Spieler, die sich nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor freiwillig beim United States Marine Corps melden. Gespielt werden sie von Nicholas Galitzine (Masters of The Universe), Bill Skarsgård (Nosferatu), Jack Nicholsons Sohn Ray Nicholson (Smile 2) und Tom Francis (Jay Kelly).



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Die Kritiken für The Mosquito Bowl sind gemischt

The Mosquito Bowl hat im Oktober beim AFI Film Festival Premiere gefeiert und läuft bereits in einigen US-Kinos, bevor der Kriegsfilm am 25. November 2026 bei Netflix veröffentlicht wird. Die Reaktionen sind bisher gemischt. Beim Aggregator Rotten Tomatoes kommt Peter Bergs neuester Streich nur auf 40 Prozent positiver Reviews (aber immerhin einem Audience Score von 91 Prozent). Simon Abrams vergibt bei The A.V. Club nur die schlechte US-Schulnote D+ und schreibt:

Die Dramatik der einführenden Momente vor dem Krieg ist offensichtlich überhöht, um einen Kontrast zu dem darauffolgenden albtraumhaften Angriff zu schaffen. Danach ändert sich die emotionale Tonlage des Films kein einziges Mal mehr, da Berg und seine Mitstreiter zu sehr auf unverhohlen kitschige Dialoge, eine nichtssagende, bedeutungsschwangere Filmmusik und ein befremdliches, auf Effekte bedachtes Melodram setzen, um die tragische Ernüchterung [...] der Truppe hervorzuheben.

Bei Empire vergibt Beth Webb hingegen 4 von 5 Sternen, lobt das Ensemble und geht auf die Optik ein:

Bergs Film ist entschieden pazifistisch und beginnt mit einem Zitat von Herbert Hoover: 'Ältere Männer erklären den Krieg. Aber es ist die Jugend, die kämpfen und sterben muss.' Die Kampfszenen sind unerbittlich: Körper werden von Explosionen durch die Luft geschleudert oder von tobenden Wellen verschlungen; ein vertrauter Schädel explodiert direkt vor den vier Männern. Kameramann Jacques Jouffret, der bereits Bergs Serie American Primeval eine ähnlich verbrannte Optik verlieh, hat das Ganze in epischem Ausmaß eingefangen.

In einer Woche kann sich auch das deutsche Publikum einen Eindruck von The Mosquito Bowl verschaffen. Dann erscheint der Film, der hierzulande keine Kino-Auswertung kriegt, bei Netflix.

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