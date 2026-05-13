In 7 Tagen startet einer der größten Blockbuster des Jahres: Er gehört zu einer fast 50 Jahre alten Filmreihe

Die Blockbuster-Saison kommt langsam, aber sicher richtig in Fahrt. In wenigen Tagen meldet sich sogar eines der größten Franchises überhaupt mit einem neuen Film im Kino zurück.

Ein paar Blockbuster hat es 2026 schon gegeben. Bisher waren allerdings noch nicht die üblichen Schwergewichte dabei. Das wird sich bald ändern, denn schon nächste Woche kehrt der Inbegriff des Blockbuster-Kinos zurück: Star Wars. 1977 entführte uns George Lucas erstmals in die weit, weit entfernte Galaxis, in der ein böses Imperium die Macht an sich gerissen hat. Nun folgt die Vision von Jon Favreau.

Favreau hat sich in den vergangenen Jahren als einer der einflussreichsten Filmemacher im Star Wars-Universum erwiesen. Als Serienschöpfer und Showrunner steht er hinter der ersten Live-Action-Serie des Franchise, namentlich The Mandalorian. Und die bringt er jetzt als Regisseur mit einem abendfüllenden Weltraumabenteuer auf die große Leinwand. Macht euch bereit auf den Kinostart von The Mandalorian and Grogu.

Mando and Grogu wagen den Sprung auf die Leinwand

Es passiert nicht oft, dass Serien im Blockbuster-Gewand ins Kino kommen – selbst wenn sie extrem erfolgreich sind. Trotz der Ankündigung einer ganzen Trilogie haben wir etwa bis heute keinen zweistündigen Ableger aus der Zombie-Apokalypse von The Walking Dead erhalten. Auch der seit Ewigkeiten rumorte Game of Thrones-Film befindet sich noch in den Kinderschuhen. Star Wars geht mutigen Schrittes voran.

Werden Fans nach jahrelangem Streaming-Vergnügen bei Disney+ ein Ticket für einen Kinofilm lösen, um das nächste Kapitel in der Geschichte von Din Djarin (Pedro Pascal) und seinem Schützling zu erfahren? Das werden wir ab dem 20. Mai 2026 herausfinden, wenn The Mandalorian and Grogu in den hiesigen Lichtspielhäusern startet. Es handelt sich übrigens um den ersten Star Wars-Film seit sieben Jahren.

Auf den Abschluss der Skywalker-Saga folgte zwar die Ankündigung diverser Projekte, darunter die Rückkehr von Daisy Ridley als Rey Skywalker. Umgesetzt wurde davon bisher allerdings nichts. The Mandalorian and Grogu markiert somit nicht nur ein Blockbuster-Event in diesem Kinojahr, sondern auch den ersten Star Wars-Film der aktuellen Dekade. Das ist durchaus ein Ereignis, das man feiern kann.

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Star Wars kehrt nach langer Pause ins Kino zurück

Als der Film Anfang Mai zum Star Wars Day in Berlin vorgestellt wurde, prangerte das Motto "Star Wars endlich wieder im Kino" über dem grünen Teppich am Uber Platz. Wir dürfen gespannt sein, ob The Mandalorian and Grogu die Begeisterung für das Franchise wieder auf die Höhen der 2010er Jahre bringen kann, als Fans gespannt der Rückkehr der Saga mit Star Wars: Das Erwachen der Macht entgegenfiebern.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu The Mandalorian and Grogu

The Mandalorian and Grogu fungiert jedoch recht losgelöst von der mehrere Jahrtausende umspannenden Star Wars-Geschichte. Laut Favreau soll sich der Film wie die erste Folge einer Serie anfühlen, die jeder Neuling verstehen kann. Ihr müsst also nicht das gesamte Mandoverse bei Disney+ geschaut haben, das sich neben The Mandalorian aus Das Buch von Boba Fett, Ahsoka und Skeleton Crew zusammensetzt.