In 7 Tagen wird eine der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit noch größer: Star City ist völlig anders, aber jetzt schon ein Highlight

Eine der aktuell besten Sci-Fi-Serien geht noch im Mai mit einem Spin-off weiter. Warum sich der Raumfahrt-Thriller Star City lohnt, erfahrt ihr in dieser Serien-Kritik.

Erinnert ihr euch noch an den historischen Moment, als der sowjetische Kosmonaut Alexei Leonow als erster Mensch den Mond betrat? Nein? Dann habt ihr vermutlich die Science-Fiction-Serie For All Mankind noch nicht geschaut. Seit mittlerweile 5 Staffeln führt diese durch einen alternativen Verlauf der Raumfahrt- und Menschheitsgeschichte – und wurde vom Moviepilot-Team auf Platz 3 der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends gewählt. Jetzt könnt ihr nochmal ganz neu in diese Welt eintauchen.

Bereits am 29. Mai 2026 führt die Spin-off-Serie Star City bei Apple TV erneut in das Science-Fiction-Universum – mit einem besonderen Twist. Es geht zurück zu den Anfängen des Raumfahrt-Epos. Aber diesmal als Mix aus Spionage-Thriller, Kosmonauten-Drama und KGB-Paranoia. Ob sich der Ausflug hinter den Eisernen Vorhang lohnt und auch für Serienfans geeignet ist, die For All Mankind nicht gesehen haben, verrate ich euch in meinem spoilerfreien Ersteindruck.

Sci-Fi-Thriller: Darum geht's in Star City

Die Geschichte von Star City beginnt im Jahr 1969 und lässt uns in das Herz des sowjetischen Raumfahrtprogramms eintauchen: in das titelgebende und streng bewachte Militärstädtchen, das Kosmonautentraining, Kontrollzentrum, Forschungseinrichtungen und Wohnanlagen für Personal vereint. Als Ausgangspunkt einer alternativen Zeitgeschichte wird hier gerade die erste Mondlandung durch den Kosmonauten Alexei Leonow gefeiert. Untergraben wird dieser Siegesmoment von Angst und Paranoia. Den Amerikanern sind die Pläne für eine sowjetische Mondbasis in die Hände gefallen. Der KGB ist sich sicher: In Star City gibt es einen Verräter.

Hier könnt ihr den Trailer zu Star City schauen:

Star City - S01 Trailer (Deutsch) HD

In grobkörnigen Bildern bewegen wir uns durch beengte Wohnungen mit tristem Ost-Interieur, Büroräume mit fleißigen Abhör-Sekretärinnen sowie Kontrollräume mit charmant-uriger Technik. Star City ist ein klaustrophobischer Mikrokosmos der Widersprüche. Hier treffen Fortschritt auf systemische Stagnation und Freiheitsträume auf strengste Überwachung. Vertreter:innen dieser beiden gegensätzlichen Pole sind der lediglich mit seinem Jobtitel benannte Raumfahrtleiter Chief Designer (Rhys Ifans) und Lyudmilla Raskova (Anna Maxwell Martin), die Leiterin der KGB-Abhörabteilung in Star City.

Als Bindeglied zwischen Kosmonauten und Regime-Kontrolle lernen wir die junge "Sekretärin" Irina Morozova (Agnes O'Casey) kennen. Mit Kopfhörern und Schreibmaschine bewaffnet, überwacht sie für den KGB die verwanzte Wohnung des Kosmonauts Valya (Adam Nagaitis) und seiner Ehefrau Tanya (Ruby Ashbourne Serkis). Während Irina immer tiefer in das Leben und die pikanten Geheimnisse des Kosmonautenumfelds involviert ist, wird sie im Zuge der Suche nach dem Verräter in Star City zu einem wichtigen Instrument ihrer Chefin Raskova.

Die wichtigsten Fakten zu Star City:

Star City Staffel 1 umfasst 8 Episoden

Die Folgen dauern um die 60 Minuten

Serienschöpfer: Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi

Für Fans von: For All Mankind, The Americans, Das Leben der Anderen

Wenig Sci-Fi, aber sehr viel Spannung: Lohnt sich Star City?

For All Mankind ist eine meiner aktuell liebsten Sci-Fi-Serien, doch ehrlich gesagt war ich kein großer Fan der frühen Episoden, die spätere Science-Fiction-Ideen und das extrapolierende Worldbuilding noch vermissen ließen. Entsprechend groß war meine Sorge, dass die Spin-off-Serie mit ihrem 70er-Jahre-Setting ein Rückschritt zu einem simpleren historischen Astronautendrama sein würde. Brauche ich wirklich ein Prequel, wenn die Zukunft so viel spannender ist? Doch schnell verflüchtigten sich sämtliche Bedenken. Star City fühlt sich völlig anders, frisch und eigenständig an.

Während For All Mankind längst in einer Science-Fiction-Zukunft (im Jahr 2012) angelangt ist und in Staffel 5 bereits Kriegszustände auf dem Mars entfesselt, sind Sci-Fi-Elemente in Star City Mangelware und Weltraumszenen nehmen überraschend wenig Raum ein. Stattdessen haben wir es hier mit einem mitreißenden Paranoia-Thriller zu tun, der aus einer dichten Atmosphäre und der zunehmenden Verzweiflung der Charaktere eine enorme Spannung erzeugt.

Auch wenn sich Star City wie eine ganz andere Serie anfühlt: Showrunner Matt Wolpert und Ben Nedivi (auch For All Mankind) vergessen nie den Kerngedanken des Originals. Nur hier werden Zukunftsträume und das Streben nach Fortschritt von einem stagnierenden System unterdrückt und in einen kraftvollen Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit verwandelt. Der Blick zu den Sternen bekommt eine völlig neue Bedeutung, wenn wir uns mitten in einem totalitären Regime zwischen Staatsterror, Spionage und ideologischer Kontrolle befinden.

So träumt der Chief Designer beispielsweise von einer Mission zur Venus, die er im Geheimen an der strengen omnipräsenten Überwachung des KGB vorbei auf den Weg zu bringen versucht. Kosmonautin Anastasia Belikova (Alice Englert), für die der Weltraum das ultimative Freiheitsgefühl symbolisiert, wird hingegen mit der tragischen Realität eines Propaganda-Aushängeschilds – vom Flugverbot bis zur Zwangsehe – konfrontiert. Star City selbst wird zu einem beklemmenden Ort, der sich wie die Beengtheit einer stickigen Raumkapsel anfühlt.

Wieder ein Hit für Apple TV: Star City könnte eine der besten Serien 2026 werden

Star City ist vielleicht keine vollwertige Sci-Fi-Serie, aber hat dafür jetzt schon das Potential, eine der besten Serien des Jahres zu werden. Mit ihrem grobkörnigen Look, der markanten Inszenierung (wenn beispielsweise Szenen mit rauschigen Tonbandaufnahmen untermalt werden) und der fantastischen Retro-Ausstattung sieht sie Apple TV-typisch verdammt gut aus.

Als Prequel bzw. Spin-off (die Handlung verläuft parallel zu den ersten Episoden von For All Mankind) findet Star City schnell eine eigenständige Identität und funktioniert auch ohne jegliches Vorwissen über den Vorgänger. Nur die im Original durchweg Englisch sprechenden Russen stehen im Widerspruch zu ihrer Darstellung in For All Mankind, was allerdings kaum negativ auffällt.

Und während die geheime Venus-Mission und das Mysterium eines Spionage-Leaks als roter Faden durch die frühen Episoden führen, begeistert die Thriller-Serie mit einer Vielzahl an spannenden Figuren und Dilemmata, die Star City in einen faszinierenden Ort verwandeln, der uns Mondbasen und Marskolonien überhaupt nicht vermissen lässt.

Die 8 Folgen der 1. Staffel von Star City werden ab dem 29. Mai 2026 wöchentlich immer freitags bei Apple TV veröffentlicht. Grundlage für den Ersteindruck sind die ersten 5 Episoden.

