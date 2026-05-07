In 71 Ländern auf Platz 1: Fantasy-Abenteuer von Netflix begeistert mit genialer Idee

Bei Netflix hat sich in der letzten Woche ein neuer Filmfavorit an die Spitze vorgearbeitet, der mit seiner Fantasy-Idee Jung und Alt gleichermaßen verzaubert.

Mit Swapped – Getauscht ist am 1. Mai 2026 bei Netflix ein hinreißendes Fantasy-Abenteuer voller Magie gestartet. Nach einer Woche hat sich nun herumgesprochen, dass der Streaming-Neuling einen bezaubernden Abend verspricht. Jetzt dominiert der neue Original-Film des Streamers die Charts.



Netflix' Swapped verwandelt eine wilde Idee in ein überzeugendes Fantasy-Abenteuer

Der neue Animationsfilm Swapped entführt das Netflix-Publikum in eine fantastische Welt voller ungewöhnlicher Tiere, die bei uns so ganz gewiss nicht vorkommen: Die niedlichen Pookoo erinnern vielleicht ein wenig an Otter und die Javan-Vögel an einen Mix aus Kakapo-Papagei und Sekretär, aber selbst wenn die Basis von Wölfen, Bären und Rehen noch erkennbar ist, wachsen unseren Tieren eher keine Blätter aus dem Leib, um ihre Naturverbundenheit ins Reich der Fiktion zu führen.

Dieses magische Land wird jedoch vom bösen Feuerwolf bedroht, der das Tal geflutet hat, wodurch die eigentlich friedlichen Spezies nun untereinander um Nahrungsquellen kämpfen. Die Pookoo-Familie von Olli wird von Ivys gefiederten Verwandten verdrängt. Erst als die zwei einen geheimnisvollen Samen finden, der sie in den Körper der anderen Spezies steckt, lernen sie, ihre Lage aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Auf der Suche nach einem weiteren Verwandlungssamen, um den Zauber rückgängig zu machen, könnten die widerwilligen Weggefährten vielleicht aber sogar einen Ausweg finden, um ihren gefährlichen Gegenspieler ein für alle Mal zu besiegen.

Schaut hier den Trailer zu Netflix Swapped – Getauscht

Swapped: Getauscht - Trailer (Deutsch) HD

Auch wer sonst weniger Animationsfilme schaut, sollte sich von Swapped überzeugen lassen, denn Fantasy-Fans jeden Alters kommen hier voll auf ihre Kosten: Der Körpertausch am Anfang mag an Pixars diesjährigen Sci-Fi-Film Hoppers erinnern. Das Abenteuer von Nathan Greno (Rapunzel – Neu verföhnt) besitzt mit Reisen durch epische Landschaften, aufopfernden Freundschaftsdiensten und einem wirklich unheimlichen Bösewicht jedoch alle Zutaten für einen erstklassigen Fantasy-Trip.

Laut Flixpatrol steht Swapped übrigens aktuell nicht nur in Deutschland, sondern in 71 Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts. Die wilde Idee eines Freaky Friday mit Tieren scheint also aufzugehen.

Das sind Netflix' aktuelle Film-Charts in Deutschland (Stand: 7. Mai 2026):

Wer Netflix' Swapped außerdem mit eigenen frühen Kindheitsabenteuern vergleichen will, kann das in unserem nostalgischen Podcast tun:

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