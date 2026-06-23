In 75 Ländern auf Platz 1: Neuer Film erobert die Netflix-Charts und überholt den erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten

Eine romantische Komödie erobert in vielen Ländern die Film-Charts von Netflix. Dabei überholt sie sogar den größten deutschen Blockbuster ever – ebenfalls eine Comedy.

Die Netflix-Charts werden aktuell von einer RomCom dominiert, die seit letztem Freitag (19. Juni) beim Streaming-Dienst online ist. Wir reden von Voicemails for Isabelle von Regisseurin Leah McKendrick (Scrambled), in der gleich mehrere bereits auf Netflix bekannte Stars vertreten sind.



Damit kickt die romantische Komödie den erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten vom Netflix-Thron: Der Schuh des Manitu, der vorher Streaming-Oberhaupt war.

Darum geht's im Netflix-Film Voicemails for Isabelle, der in 75 Ländern auf Platz 1 steht

Die werdende Konditorin Jill (Zoey Deutch, bekannt aus The Politician) hat den Tod ihrer Schwester Isabelle noch immer nicht ganz verarbeitet und hinterlässt ihr nach wie vor Voicemails. Darin erzählt sie ungewohnt ehrlich aus ihrem Leben in San Francisco, von der sie denkt, niemand würde sie jemals hören. Doch die Nummer wurde mittlerweile neu vergeben und so landen ihre Sprachnachrichten beim Immobilienmakler Wes (Nick Robinson, bekannt aus Maid). Der fühlt sich nach einigen Messages immer mehr investiert in Jills Leben, obwohl er sie nie getroffen hat.

Laut FlixPatrol ist Voicemails for Isabelle schon in 75 Netflix-Ländern der derzeit meistgestreamte Film. Und auch die Moviepilot-Bewertung kann sich mit einer guten 7,3 von 10 sehen lassen. Beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes kommt die RomCom sogar auf einen Kritiken-Score von 86 Prozent und einen beeindruckenden Publikums-Score von 91 Prozent. Das ist bei Netflix-Eigenproduktionen keine Selbstverständlichkeit, selbst wenn sie in vielen Ländern auf Platz 1 stehen.

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So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus (Stand: 23. Juni 2026):

Aktuell wissen wir noch nicht, ob es vielleicht einen zweiten Teil für Voicemails for Isabelle geben könnte. Bei sehr erfolgreichen Streaming-Filmen besteht aber immer die Möglichkeit – egal, ob es vorher schon angedacht worden war, oder nicht.

Und wenn ihr lieber Serien statt Filme streamt, hört doch mal in unseren Podcast rein:

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