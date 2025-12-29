In 76 Ländern auf Platz 1: An dieser Netflix-Serie kommt aktuell einfach niemand vorbei

Eine Serie ist zurück auf Platz 1 bei Netflix, an der es aktuell kein Vorbeikommen gibt. In wenigen Tagen steht ihr großes Serienfinale beim Streamer ins Haus.

Am 26. Dezember haben Stranger Things-Fans drei brandneue Folgen der 5. Staffel unterm Weihnachtsbaum vorgefunden und gestreamt, was das Zeug hält. Natürlich hat sich das auch auf die Netflix-Charts ausgewirkt, in denen die Mysteryserie mit Millie Bobby Brown direkt wieder an die Spitze klettern konnte. Daran wird sich in den nächsten Tagen wohl auch nichts ändern – und dafür gibt es einen Grund.

Stranger Things zurück auf Platz 1 bei Netflix: Staffel 5 bewegt die Massen

In den neuen Folgen von Stranger Things sind unsere Held:innen um Elf (Brown), Will (Noah Schnapp) und Co. im Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) ein ganzes Stück weitergekommen. Unter anderem wurde endlich geklärt, was das Upside Down wirklich ist, Will hat sein Innerstes vor seinen Freund:innen nach Außen gekehrt und Max (Sadie Sink) konnte aus Vecnas Gedankenwelt entkommen. So konnten die Bande aus Hawkins mit gemeinsamen Kräften einen Plan formen, der das Upside Down sowie die Abyss-Dimension nun ein für allemal zerstören soll.

In Deutschland sowie zahlreichen anderen Ländern ist dieser 2. Teil von Staffel 5 direkt auf Platz 1 der Netflix-Charts geschossen. Übers Wochenende hat Flixpatrol bis zu 85 Länder gezählt, in denen Stranger Things das oberste Treppchen erreichte. Mittlerweile steht die Serie noch immer in beachtlichen 76 Ländern an vorderster Stelle.

Da schon in wenigen Tagen die große Finalfolge der Staffel erscheint, die gleichzeitig auf die Serie endgültig abschließen wird, besteht wohl kein Zweifel daran, dass Stranger Things den Posten erstmal nicht abgeben wird.

So sieht die aktuelle Serien-Top 10 bei Netflix aus (Stand: 29.12.2025):

Das große Stranger Things-Finale erscheint in Deutschland in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr. Die Folge dauert 128 Minuten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

