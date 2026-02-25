In 8 Tagen kehrt Netflix' aktuell beste Fantasyserie zurück: Sie wurde schon über 100 Millionen Mal geschaut

Endlich hat das Warten ein Ende: In wenigen Tagen bringt Netflix eine der besten Fantasyserien des Streamers mit Staffel 2 zurück, die garantiert ein Hit wird.

Auf zur Grandline! Diesem Ruf werden Millionen von Netflix-Abonnent:innen weltweit in wenigen Tagen folgen, wenn die 2. Staffel des Piratenabenteuers One Piece die Segel hisst. Nach über zweieinhalb Jahren Pause geht die aktuell bestbewertete Fantasyserie aus dem Hause Netflix in die nächste Runde. Was euch darin erwartet, erfahrt ihr hier.

One Piece Staffel 2 bei Netflix: Die Fantasyserie beginnt das Piraten-Abenteuer auf der Grandline

In der ersten Staffel der Realverfilmung von Eiichiro Odas Manga-Epos begann der junge Pirat Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) seine Lebensaufgabe, das sagenumwobene One Piece zu suchen und zum König der Piraten aufzusteigen. Mit Zorro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Lysop (Jacob Gibson) und Sanji (Taz Skylar) hat er bereits eine schlagkräftige Crew um sich versammelt. In Staffel 2 beginnt für die Strohhüte nun der bisher gefährlichste Teil ihrer Reise: Es geht auf die unberechenbaren Gewässer der Grandline, wo es vor Monstern und ruchlosen Gegnern nur so wimmelt.

Hier könnt ihr den Trailer zu One Piece Staffel 2 schauen:

One Piece - S02 Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Strohhutpiraten bestehen bereits aus einem Captain, einer Navigatorin, einem Schwertkämpfer, einem Scharfschützen und einem Smutje. Allerdings fehlt es noch an einem Schiffsarzt, wie die Crew im Verlauf der 2. Staffel realisieren muss. Auftritt: Tony Tony Chopper! One Piece-Fans erwarten schon jetzt sehnsüchtig den ersten Auftritt des ikonischen und unendlich knuddeligen Rentiers mit einer Hingabe für die Medizin.

In Staffel 2 gibt es nicht nur neue Orte wie Loguetown, Whiskey Peak oder die Inseln Little Garden und das verschneite Drumm zu entdecken, sondern auch zahlreiche neue Charaktere wie Marinefiesling Smoker (Callum Kerr) oder Choppers Lehrmeisterin Dr. Kuleha (Katey Sagal). Eine besonders prominente Rolle nehmen allerdings die Mitglieder der enigmatischen Baroque-Firma ein, deren Machenschaften Ruffy und Co. vereiteln müssen. Dazu gehören:

Seit dem Serienstart im Jahr 2023 wurde One Piece bereits mehr als 104 Millionen Mal auf Netflix geschaut. Ob die 2. Staffel den Erfolg der Debüt-Season noch toppen kann, erfahren wir schon in Kürze.

Wann kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix?

One Piece Staffel 2 erscheint am 10. März 2026 bei Netflix und umfasst acht neue Folgen, die auf einen Schlag veröffentlicht werden. Diese adaptieren die erste Hälfte der Alabasta-Saga aus der Manga-Vorlage. Den Höhepunkt dieses Storyabschnitts gibt es später in Staffel 3 zu sehen, die sich bereits in Produktion befindet und voraussichtlich im Sommer 2027 startet.

Alle wichtigen Infos zu One Piece Staffel 2 könnt ihr bis dahin hier nachlesen. Und wenn ihr weitere Serientipps im März sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:



Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.