In 8 Tagen startet der beste Netflix-Film des Jahres im Stream – fast 100 Prozent der Kritiker feiern das Meisterwerk

Nächste Woche ist es so weit: Mit Possible Love kommt endlich der beste Netflix-Film des Jahres zu euch nach Hause. Moviepilot erklärt, warum ihr dieses Meisterwerk nicht verpassen dürft.

Der beste Netflix-Film des Jahres kommt auf uns zu, aber viele werden jetzt denken: "Was heißt das schon, wenn die Konkurrenz Animals oder The Rip ist?" Dann lasst es mich so formulieren: Possible Love gehört zu den besten Netflix-Filmen überhaupt und kann sich ohne Weiteres mit den herausragenden Kinofilmen des Jahres messen, etwa Marty Supreme oder Die Odyssee. Nach einem kurzen, limitierten Kinostart kommt das Meisterwerk der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig nächste Woche zu Netflix.

Der Netflix-Film schlägt in die Kerbe von Squid Game und Parasite, aber viel subtiler

Hinter dem 164-Minüter steckt der Südkoreaner Lee Chang-dong, auf dessen neustes Werk eingefleischte Filmfans lange warten mussten. Sein letzter Film Burning liegt acht Jahre zurück und war ein absoluter Kritikerdarling, der mit seiner Mischung aus Thriller und Sozialstudie sowie einem brillant undurchsichtigen Steven Yeun bestach.

Possible Love handelt von Klassenunterschieden, die bekanntlich zu den Lieblingsthemen der südkoreanischen Popkultur gehören, zumindest wenn es um die Filme und Serien geht, die auch in Europa oder Nordamerika für Furore sorgen. Man denke an den verschuldeten Protagonisten aus Netflix' Squid Game oder die beiden Familien aus dem Oscar-Film Parasite. Fast jede:r kann sich mit diesen (Anti-)Held:innen identifizieren und das macht einen Teil ihres Erfolges aus.

Im Mittelpunkt von Lees erstem Film für Netflix stehen nun zwei Paare mit einem sozialen Hintergrund, der kaum unterschiedlicher sein könnte. Der Schweißer Ho-seok (Sol Kyung-gu) und seine Ehefrau Mi-ok (Jeon Do-yeon) kämpfen sich durch den Alltag. Er ist arbeitslos, seit er Opfer einer brutalen Streik-Niederschlagung durch die Staatsgewalt geworden ist. Sie kümmert sich um Einkommen und Durchhaltewillen der Familie. Bei einer Arbeiterversammlung treffen sie auf die angehende Dokumentarfilmerin Ye-ji (Jo Yeo-jeong aus Parasite), die einen gänzlich anderen Kontostand vorweisen kann.

Ye-ji wittert insbesondere in dem gebrochenen Schweißer den emotionalen Kern für ihr Filmprojekt. Ihr Ehemann Sang-woo (Zo In-sung), ein vermögender Firmenerbe, findet aus anderen Gründen Interesse an dem Paar. Die beiden Frauen freunden sich an, und es entfaltet sich eine faszinierende Dynamik zwischen Empathie und Ausbeutung, bei der oft nicht klar ist, wer hier wirklich die Zügel in der Hand hält.

Possible Love hat herausragende Kritiken bekommen

Ein Netflix-Film mit 100 Prozent beim Kritikenaggregator Rotten Tomatoes hat Seltenheitswert, vor allem wenn schon über 70 Reviews eingepflegt wurden. Ich habe Possible Love zur Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig gesehen und kann dem allgemeinen Lob nur beipflichten:

Possible Love ist ein Meisterwerk, das eigentlich ins Kino gehört. Wir alle sollten jede der niederschmetternden oder erlösenden Wendungen im Gesicht der wunderbaren Hauptdarstellerin Jeon Do-yeon auf einer möglichst großen Leinwand genießen.

Bei dem prestigeträchtigen Festival wurde Possible Love dann auch mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet, und Südkorea hat den Film selbstverständlich ins Rennen um den Oscar für den Besten internationalen Film geschickt.

Bis es so weit ist, dauert es noch ein paar Monate (die Oscar-Verleihung ist leider wieder im März), aber Folgendes sei euch gesagt: Wer sich die Zeit nimmt, das Handy weglegt und sich für 164 Minuten auf Possible Love einlässt, wird mit einem außergewöhnlichen Streaming-Erlebnis belohnt werden. Lee Chang-dong hat mit dem Drama nämlich die Art Film gedreht, die sich auf leisen Sohlen anschleicht, um zum Schluss komplett zu überwältigen. Unauffällig und doch voller Gesten, die einen tief in die Seelen seiner Figuren blicken lässt.

Possible Love startet am 6. November 2026 bei Netflix in Deutschland. Wer Lee Chang-dongs Burning nachholen will, kann den Film aktuell in den Flats von Mubi und Arthouse CNMA streamen oder bei den gängigen Anbietern kaufen und leihen.