In 82 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Die große Rückkehr einer absoluten Hit-Serie – Fans mussten 4 Jahre warten

Die Netflix-Charts werden von einem neuen Film dominiert, der in zahlreichen Ländern bis an die Spitze klettern konnte. Millionen Fans haben jahrelang auf ihn gewartet.

2013 ist die Gangsterserie Peaky Blinders - Gangs of Birmingham mit ihrer 1. Staffel an den Start gegangen, fast zehn Jahre später ging sie mit ihrer 6. Staffel zu Ende. Zumindest vorerst, denn nun wurde die Geschichte von Thomas Shelby (Cillian Murphy) in einem neuen Film bei Netflix fortgesetzt.

Dieser ist am 20. März beim Streamer eingetroffen und konnte wenig überraschend direkt die Spitze der Charts erklimmen – und das in zahlreichen Ländern.

Peaky Blinders: The Immortal Man erobert die Netflix-Charts: Thomas Shelby kehrt zurück

In Peaky Blinders haben Fans die Machenschaften der Shelbys von 1919 bis Mitte der 1930er Jahre über sechs Staffeln hinweg mitverfolgt. Peaky Blinders: The Immortal Man katapultiert die Handlung ins Jahr 1940. Darin wird England von der deutschen Luftwaffe angegriffen und Thomas Shelby hat sich versteckt aufs Land zurückgezogen.

Als sein Sohn Duke (Barry Keoghan) in Schwierigkeiten gerät, kehrt Shelby nach Birmingham zurück. Duke verkehrt mit den Nazis sowie dem Vermittler Beckett (Tim Roth), der Großbritannien für die Sache des Dritten Reichs überzeugen will.

In Peaky Blinder: The Immortal Man kehren einige bekannte Gesichter aus der Serie zurück, darunter etwa Sophie Rundle als Ada, Stephen Graham als Hayden Stagg und Packy Lee als Johnny Dogs. Neu im Cast ist neben Keoghan unter anderem Dune-Star Rebecca Ferguson. Tom Harper übernahm die Regie nach einem Drehbuch von Serienschöpfer Steven Knight.

Zahlreiche Fans bei Netflix schalteten am Wochenende gepannt bei der großen Rückkehr von Thomas Shelby und seiner Gang ein, was den Film laut Flixpatrol in ganzen 82 Ländern auf Platz 1 der Charts katapultierte. Dort steht Peaky Blinders: The Immortal Man aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 23. März 2026):

Peaky Blinders: The Immortal Man ist nicht das Ende

Mit Peaky Blinders: The Immortal Man endet die Geschichte von Thomas Shelby offiziell. Doch das Serien-Universum soll dennoch mit einigen der uns bekannten Figuren weiterleben. Es wurde bereits eine neue Sequel-Serie angekündigt, die an die Ereignisse aus The Immortal Man anschließt und uns ins Jahr 1953 entführt.

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