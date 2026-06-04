In 9 Tagen erstmals bei Netflix: Einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten

Letztes Jahr wurde die Fortsetzung zu einem der beliebtesten deutschen Kinofilme wieder zum Mega-Hit. Jetzt kommt das unterhaltsame Western-Abenteuer bald ins Netflix-Abo.

Mit dem Kinostart von Der Schuh des Manitu im Jahr 2001 wurde deutsche Filmgeschichte geschrieben. Die schräge Western-Parodie mit den Bullyparade-Stars Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian lockte damals 11,7 Millionen Zuschauer:innen ins Kino und ist damit Platz 1 der deutschen Filme mit den meisten Kinobesucher:innen.

Letztes Jahr ist mit Das Kanu des Manitu nach langer Zeit eine Fortsetzung zu dem Sensationserfolg gestartet, die wieder durch die Decke gegangen ist. Falls ihr das Sequel verpasst haben solltet oder mal wieder unkompliziert streamen wollt, müsst ihr euch nur noch kurz gedulden. Bald kommt Das Kanu des Manitu ins Streaming-Abo von Netflix.

Das Kanu des Manitu ist einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme seit langem

Teil 2 wurde wieder von Bully selbst inszeniert und bringt 24 Jahre später die Helden Abahachi (Herbig) und Ranger (Tramitz) zurück. Als das Duo von einer Banditenbande in die Falle gelockt wird, die das mystische Kanu des Manitu stehlen will, droht ihnen der Galgen. Neben neuen Weggefährten können sie womöglich nur von ihrem alten Freund Dimitri (Kavanian) und Abahachis Bruder Winnetouch (auch Herbig) gerettet werden.

Schaut hier noch einen Trailer zu Das Kanu des Manitu:

Das Kanu des Manitu - Trailer 2 (Deutsch) HD

Auch wenn das Sequel den unglaublichen Rekord von Teil 1 nicht erreichen konnte, hat sich Das Kanu des Manitu 2025 trotzdem wieder zu einem riesigen Kinohit entwickelt. Stolze 5 Millionen Besucher:innen nur in Deutschland sind die Rekordmarke, die die Western-Parodie erneut zu einem der erfolgreichsten deutschen Kinofilme überhaupt macht. Übertroffen wird dieser Erfolg nur von sechs weiteren Filmen, zu denen natürlich Der Schuh des Manitu, Bullys (T)raumschiff Surprise - Periode 1 und Honig im Kopf zählen.

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Wann streamt Das Kanu des Manitu im Netflix-Abo?

Ab dem 15. Juni 2026 ist die Schuh des Manitu-Fortsetzung in der Streaming-Flatrate von Netflix verfügbar.

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