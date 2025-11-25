In 9 Tagen startet die letzte große Netflix-Serie des Jahres: Dieses Western-Epos solltet ihr nicht verpassen

In wenigen Tagen startet eine der spannendsten Netflix-Serien des Jahres. Das Western-Epos des Sons of Anarchy-Schöpfers entfesselt einen Überlebenskampf im Jahr 1854.

Netflix hat dieses Serienjahr mit einer Western-Serie begonnen und wird es mit einer weiteren auch beenden. Nach dem schonungslos harten Überlebenskampf in American Primeval führt auch The Abandons in den Wilden Westen des 19. Jahrhundert, wo sich zwei Familien in einem eskalierenden Konflikt um das eigene Land wiederfinden.

Aus dem Serien-Hit Yellowstone ist nicht nur ein Franchise mit Spin-offs wie 1883 und 1923 hervorgegangen, sondern auch eine kleine Wiederbelebung des Western-Genres, vor allem im Serienbereich. Und wer nicht bis zum nächsten Yellowstone-Ableger warten möchte, sollte sich The Abandons unbedingt auf die Merkliste setzen.

Western-Nachschub bei Netflix: Darum geht es in The Abandons

Wie auch in Yellowstone fokussiert sich die Netflix-Serie The Abandons auf eine Familie, die ihren Grund und Boden bis aufs Blut verteidigen muss. Hier befinden wir uns aber nicht in Montana, sondern im Washington-Territorium des Jahres 1854. Matriarchin Fiona Nolan (Lena Headey) lebt mit ihren vier adoptieren Kindern auf einer Rinderfarm in Jasper Hollow. Als es die Unternehmerin Constance Van Ness (Gillian Anderson) aber auf das Silbervorkommen unter dem Land der Familie abgesehen hat, entflammt eine grausame Fehde.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Abandons schauen:

The Abandons - Trailer (Deutsch) HD

Mit eisernem Willen führt Constance das Bergbaugeschäft ihres verstorbenen Mannes weiter und will ihr Imperium in Jasper Hollow ausweiten. Da sich die streng gläubige, irische Einwanderin Fiona aber strikt weigert, das ihr von Gott zugesprochene Land zu verkaufen, muss die Familie Van Ness bald zu drastischeren Maßnahmen greifen. Als Constances ältester Sohn plötzlich verschwindet, beginnt der Konflikt der Feindinnen zu eskalieren.

Inmitten der Machtkämpfe und Intrigen entwickelt sich zudem eine verbotene Liebe zwischen Fionas Sohn Elias (Nick Robinson) und Constances Tochter Trisha (Aisling Franciosi), die sich zwischen den Gefühlen zueinander und der Loyalität zu ihren Familien entscheiden müssen.

Weitere News:

Perfekter Yellowstone-Ersatz: Wann startet The Abandons bei Netflix?

Western-Fans müssen sich nur noch wenige Tage auf den Start gedulden. Am 4. Dezember 2025 erscheint The Abandons mit allen Folgen bei Netflix. Erdacht wurde das Format von Kurt Sutter, der Serienfans vor allem als Schöpfer des Biker-Familiendramas Sons of Anarchy bekannt ist. Allerdings verließ der Drehbuchautor und Showrunner das Projekt aufgrund kreativer Differenzen kurz vor Ende der Produktion.

Wer nach The Abandons nicht genug von Western-Serien bekommt, kann sich im kommenden Jahr auf reichlich Nachschub freuen. Während Netflix den Südstaaten-Thriller Der letzte Wolf und die Western-Familienserie Unsere kleine Farm in Stellung bringt, erwarten Yellowstone-Fans in den kommenden Monaten gleich drei neue Spin-offs: The Dutton Ranch, The Madison und Y: Marshals.