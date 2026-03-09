In 91 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Knallharter Sci-Fi-Kriegsfilm mit dem ultimativen Action-Star

Die Netflix-Charts haben eine neue Nummer 1. Der Spitzenreiter ist eine Mischung aus Sci-Fi-, Action- und Kriegsfilm, der Reacher-Star Alan Ritchson in der Hauptrolle zeigt.

Zuletzt verzeichneten wir mit dem bewegenden Drama Eine Million Minuten einen deutschen Titel auf Platz 1 der Netflix-Charts, doch der heimische Erfolg hat nicht lange angehalten. Am Freitag ist nämlich der Sci-Fi-Action-Kracher War Machine beim Streamer an den Start gegangen, der sich direkt die Spitzenposition der Charts sichern konnte. Und das dürfte wohl nur die wenigsten überraschen. Denn die Hauptrolle spielt einer der aktuell gefragtesten Action-Stars: Reacher-Aushängeschild Alan Ritchson.

Platz 1 in den Netflix-Charts: Darum geht's in Sci-Fi-Kracher War Machine mit Alan Ritchson

In War Machine schlüpft Ritchson in die Rolle eines namenlosen US-Army-Rekruten. Er hat so wie alle Mitglieder seiner Einheit nur eine Nummer bekommen. Als Rekrut 81 muss er an einem neuartigen Training teilnehmen, das Nachwuchssoldaten für den Ernstfall vorbereitet.

Doch schon bald wird aus dem harten Action-Parkour ein knallharter Survival-Thriller, denn der Trupp macht unerwartet Bekanntschaft mit einem riesigen Kampfroboter. Wo die Maschine herkommt, können sich die Rekruten nicht erklären. Haben sie es hier etwa mit einem Alien zu tun – oder einem gefährlichen Militärexperiment? Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich dem Giganten entgegenzustellen.

War Machine wurde von Patrick Hughes (The Expandables 3) inszeniert. Neben Alan Ritchson sind darin unter anderem Dennis Quaid (The Day After Tomorrow), Jai Courtney (Stirb Langsam – Ein guter Tag zum Sterben), Esai Morales (Mission Impossible 7), Daniel Webber (Marvel's The Punisher) und Jack Patten (Robin Hood) zu sehen.

War Machine steht in 91 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts

Der Film ist am 6. März 2026 bei Netflix gestartet und konnte sich mittlerweile in 91 Ländern an die Spitze der Netflix-Charts setzen. In Deutschland steht der Sci-Fi-Kracher dort aktuell vor folgenden Titeln (Stand: 9. März 2026):

