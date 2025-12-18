In Avatar 3 versteckt sich ein Harry Potter-Star – aber er ist fast nicht zu erkennen

Avatar: Fire and Ash bringt viele Figuren aus den ersten beiden Filmen zurück. Dazwischen hat sich aber auch ein vertrautes Gesicht aus dem Harry Potter-Universum versteckt.

Einmal mehr trifft Jake Sully mit seiner Na'vi-Familie auf Erzfeind Quaritch und kämpft um die Seele von Pandora: Avatar 3: Fire and Ash folgt dem erprobten Konzept der Vorgänger und liefert ein gigantisches Science-Fiction-Spektakel voller Action und Spannung ab. Es gibt aber auch ein paar Neuerungen und Veränderungen zu entdecken.

Dazu gehört in erster Linie Oona Chaplin als Bösewichtin Varang. Sie führt die Ash People des Mangkwan-Clans an und sorgt für Unruhe auf Pandora. Varang ist jedoch nicht die einzige neue Figur. Direkt im ersten Akt des Films lernen wir einen weiteren Charakter kennen, der als Anführer eines neuen Na'vi-Stammes vorgestellt wird.

Gespielt wird er von Harry Potter-Star David Thewlis.

Kaum erkannt: Harry Potter-Star David Thewlis spielt Peylak in Avatar: Fire and Ash

Lange vor dem Kinostart wurde enthüllt, dass Thewlis eine Rolle im neuen Avatar-Film übernommen hat. Wenn man sich nun Fire and Ash anschaut, könnte es jedoch sehr leicht passieren, dass man den Auftritt gar nicht mitbekommt. Im Gegensatz zu Chaplins Varang ist der von Thewlis gespielte Peylak nämlich nur eine ganz kleine Nebenfigur.

Peylak kommt zu Beginn des Films mit den riesigen Luftschiffen der Wind Traders in die Geschichte geflogen und vertritt als Anführer den Tlalim-Clan. Eigentlich will er Jake und Co. auf seiner Reise nicht mitnehmen, um Konflikten mit anderen Na'vi-Stämmen aus dem Weg zu gehen. Schlussendlich lässt er sich aber überreden.

Sehr viel mehr bekommen wir von Thewlis in der Rolle allerdings kaum zu Gesicht. Nach ein paar wenigen Worten, die er mit Jake-Darsteller Sam Worthington wechselt, ist der Harry Potter-Star schon wieder verschwunden. Wenn ihr eure Toilettenpause zu früh einplant, könnte es sein, dass ihr ihn komplett verpasst.

Mehr zu Avatar: Fire and Ash:

Bei Harry Potter hatte David Thewlis deutlich mehr zu tun als in Avatar: Fire and Ash

Bekannt ist Thewlis vor allem für seine Rolle als Remus Lupin in den Harry Potter-Filmen. Ab Harry Potter und der Gefangene von Askaban verkörperte er den Hogwarts-Professor, der sich bei Vollmond in einen Werwolf verwandelt, und blieb der Fantasy-Reihe bis zu ihrem Finale erhalten. Pandora muss da deutlich kürzertreten.

Wenn ihr trotzdem mehr von David Thewlis sehen wollt, dann sei euch auf alle Fälle das britische Drama Nackt von Regisseur Mike Leigh empfohlen. Darüber hinaus begeisterte er in der 3. Staffel von Fargo als äußerst merkwürdiger Zeitgenosse. Und in Anomalisa führt er allein mit seiner Stimme durch einen besonders emotionalen Film.

Avatar 3: Fire and Ash läuft seit dem 17. Dezember 2025 im Kino.