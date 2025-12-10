In Blood & Sinners versteckt sich die beste Szene des Jahres: Regisseur Ryan Coogler verrät, wie er sie gedreht hat

In Blood & Sinners vereinen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem rauschhaften Moment, wie er ihn noch nie zuvor im Kino zu sehen gab. Wie ist diese Szene entstanden?

Mit Blood & Sinners hat Regisseur Ryan Coogler (Creed, Black Panther) einen der großen Ausnahmefilme des Jahres gedreht: Ein wilder Genre-Mix aus, der sich von einem historisch angehauchten Gangsterfilm in einen blutrünstigen Vampir-Horror-Thriller inklusive jeder Menge abgefahrener Fantasy-Action verwandelt.

Die Geschichte entführt ins Mississippi des Jahres 1932 und erzählt von den Zwillingen Stack und Smoke (beide gespielt von Michael B. Jordan). Nach ihrer Zeit als Soldaten im Ersten Weltkrieg und einem Abstecher zur Mafia nach Chicago wollen sie in einem alten Sägewerk einen Juke Joint eröffnen – mit Speisen, Getränken und Glücksspiel.

Genau hier ereignet sich der erstaunlichste Moment des Films: In einer atemberaubenden Plansequenz – also einer langen Einstellung ohne Schnitt – bewegen wir uns durch den Juke Joint, wo sich die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auflösen. Alle Figuren sind nur noch verbunden durch Tanz und Musik.

Hier könnt ihr euch die Szene anschauen:

Mitte November hatten wir die Möglichkeit, mit Coogler ausführlich über diese unglaubliche Szene zu sprechen. Herausgekommen ist eine Oral History, in der euch der Filmemacher Bild für Bild durch den Juke Joint führt und seine Gedanken teilt – von technischen Herausforderungen beim Dreh bis zu erzählerischen Motiven der Geschichte.

Ryan Coogler: Wir beginnen die Plansequenz mit Miles Caton. Er spielt Sammy. Und er kommt gerade so richtig in Fahrt. Wir nähern uns dem Höhepunkt seines Songs, I Lied to You, doch es ist erst der Anfang von etwas noch viel Größerem. Das verdeutlicht auch die Kamerabewegung: Wir fangen ganz nah an seinem Gesicht an und fahren langsam zurück. Mehr und mehr seiner Umgebung wird dadurch sichtbar.

Ich wollte hier unbedingt einen Petzval-Lens-Effekt erzeugen. Das Zentrum des Bilds ist ganz scharf und der Rest hat dieses leicht verwirbelte, weiche Bokeh, in dem der Hintergrund verschwimmt. Gedreht haben wir das mit einem 50mm-Panavision-IMAX-Objektiv, einem sehr sphärischen Objektiv mit extrem geringer Tiefenschärfe.

Der Petzval-Effekt kam aber erst später – den haben wir in der Postproduktion digital darüber gelegt. Dafür war unser VFX-Produzent Michael Ralla verantwortlich, der übrigens aus Deutschland kommt, ich glaube, irgendwo aus dem Schwarzwald.

Danach öffnet sich das Bild und wir haben uns viele Gedanken gemacht, wann und wie wir das genau machen. Allein aus technischer Perspektive muss man an sehr viele Variablen denken. Im Grunde hatten wir bei Sinners zwei Kamerapakete zur Verfügung. Das erste Paket war IMAX 15-Perf 65-mm. Also das klassische IMAX-Format mit 65mm-Film, der mit 15 Perforationslöchern pro Bild läuft. Dadurch bekommen wir dieses ganz große Bild mit exzellenter Qualität, das dir jedes Detail auf der Leinwand zeigt.

Das zweite Paket war Ultra Panavision 70 – da haben wir auch 65mm, allerdings 5 statt 15 Perf. Innerhalb dieser Pakete hatten wir jeweils High-Speed-Kameras. Auf der einen Seite wäre da die IMAX-15-Perf-Kamera mit einem Seitenverhältnis von 1.43:1 – mehr hoch als breit. Und auf der anderen Seite haben wir mit der Ultra Panavision im 5-Perf-65mm-Format gearbeitet, was anamorph ist und mit seinem Seitenverhältnis von 2.76:1 daherkommt. Das Bild ist viel, viel breiter, als es hoch ist.

Bei der Ultra Panavision müssen wir jetzt aber trotzdem nochmal unterscheiden. Hier gibt es zwei verschiedene Versionen, bei denen wir entweder mit oder ohne Sync-Sound arbeiten können. Sync Sound bedeutet: Die Kamera ist dank Magazin und Gehäuse so leise, dass man problemlos Live-Dialog am Set aufnehmen kann.

Es wäre kein Problem, die Kamera direkt vor deinem Gesicht aufzustellen und ein Close-up zu filmen – man würde sie nicht hören. Der Haken: Die Panavision-Kamera mit Sync-Sound ist extrem schwer. Sie wiegt um die 100 Pfund (ca. 45 kg). Die kann man nicht so einfach tragen. Wir brauchen mindestens einen Kran oder ein Stativ.

In dieser Szene haben wir es allerdings mit einem Steadicam-Shot zu tun. Die Kamera muss also getragen werden. Somit wäre nur die Ultra Panavision ohne Sync-Sound infrage gekommen. Die ist deutlich leichter, weil sie keine Schalldämmung hat. Ihr fehlt allerdings das große, expansive Bild der IMAX-Kamera, die wiederum sehr schwer und laut ist. Komplett ausgerüstet wiegt die IMAX-Kamera zwischen 70 Pfund (ca. 32 kg) und 80 Pfund (ca. 36 kg). Ein Steadicam-Shot damit ist knifflig, aber machbar.

Wir wollten in dieser Szene die Figuren visuell mit ihren Vor- und Nachfahren verbinden. Damit wir hier von Sammy zu seinem Vorfahren, einem senegalesischen Xalam-Spieler, kommen, müssen wir die Kamera irgendwie bewegen. Wir haben schlussendlich mit einer Mischung aus Ultra Panavision mit Sync-Sound und IMAX gedreht. Der Anfang mit dem schmalen Bild ist Ultra Panavision, damit wir den Live-Ton von Sammy und Co. haben und ihn passend zum Rest der Szene schneiden können.

Danach gehen wir in den Steadicam-Teil über und wechseln zu IMAX, was die nächste große Frage mit sich bringt: Machen wir einen harten Schnitt und springen ins größere Seitenverhältnis, oder kriegen wir einen fließenden Übergang hin? Darüber habe ich sehr viel mit unserem Editor Michael P. Shawver gesprochen. Im Verlauf des Films tauchen beide Versionen auf. Ein harter Schnitt kann sehr effektiv sein und das Publikum mit einer ganz bestimmten Wirkung in eine Szene katapultieren.

In diesem Fall musste es aber der fließende Übergang sein, um die hypnotisierende Kraft des Augenblicks zu verdeutlichen und den Immersionseffekt ganz auszuschöpfen. Hingekriegt haben wir es, indem wir digital schwarze Streifen über das Bild gelegt haben, die später animiert wurden, damit sich das Bild öffnen kann.

Jetzt kommen wir zu Pearlines Vorfahrin. Eine unglaubliche Tänzerin, die wir mit Aakamon Jones, unserem Choreografen, über unser Komparsen-Casting gefunden haben. Sie macht eine Kombination aus mehreren afrikanischen Tänzen. Und genau genommen ist sie nicht Pearlines einziges Vorfahrin. Die Idee war, dass jede Figur zwei Projektionen hat – eine aus der Vergangenheit und eine aus der Zukunft.

Das führt uns zum nächsten Bild, wo wir Sammys zukünftigen Nachfahren begegnen. Wir bewegen uns mit der Kamera ein Stück weiter, während die Bewegungen der Figuren ineinander übergehen. Ehe wir uns versehen, kommt jemand von der Seite ins Bild hinein: Er spielt E-Gitarre – quasi der Gegenpart zum senegalesischen Xalam-Spieler. Sammy ist in der Mitte zwischen ihnen, aber alles verschwimmt.

Hier wollte ich etwas Funkiges einfangen, etwas, das definitiv aus einer anderen Ära stammt, aber von all dem inspiriert ist, was davor an Musik existiert hat. Diese Figuren sollten alle verbunden sein – nicht unbedingt durch Blut, aber durch ihren Geist, durch ihre Lebenseinstellung und die Rollen, die sie in ihrer Gemeinschaft erfüllen.

Somit ergibt es für mich auch sehr viel Sinn, dass alles in einer langen Einstellung passiert. Wenn ich so etwas konzipiere, überlege ich mir vorher, was ich genau damit erzählen will. Und ich schaue natürlich auch zu meinen Vorbildern – wer hat was im Kino schon mal gemacht? Marty [Scorsese] kommt mir zuerst in den Sinn. Vor allem die Szene in GoodFellas, wenn sie in das Restaurant gehen – einfach brillant.

Ich habe mir aber auch ein paar andere Filmemacher angeschaut, die oft mit langen Einstellungen arbeiten und uns durch solche Szenen führen, etwa Alfonso Cuarón und Alejandro González Iñárritu. Die haben mit Emmanuel Lubezki zusammengearbeitet und unglaublich Plansequenzen geschaffen, in die man richtig eintauchen kann. Genau so etwas Einnehmendes wollte ich auch in Sinners haben.

Jetzt sind wir beim DJ-Set und wir sehen in der Menschenmenge auch eine Breakdancer. Mir war wichtig, mit der Kamerabewegung eine Verbindung zwischen dem DJ und dem Breakdancer herzustellen. Es geht nicht nur um Menschen, die Musik machen, sondern auch um die Menschen, die diese Musik leben, die komplett in ihr aufgehen. Alle sind durch die Musik verbunden. Es ist fast, als würden wir einem Ritual beiwohnen.

Der DJ gehört zu Delta Slim, also Delroy Lindos Figur, und stammt aus den 80ern. Slim ist zwar kein DJ, aber er übernimmt eine ähnliche Rolle. Er ist der MC des Abends und sorgt dafür, dass die Leute tanzen. Er muss wissen, wie die Musik funktioniert und was das richtige Timing ist. Passt der Song gerade oder brauchen sie etwas anderes? Das alles ist seine Verantwortung, der er sich auch genauestens bewusst ist.

Es geht nicht nur darum, Musik zu spielen. Wenn man Konzerte besucht, merkt man, dass viele Musiker nicht einfach nur auf der Bühne stehen und ihre Instrumente spielen. Sie interagieren mit dem Publikum, machen Pausen und schaffen eine Art Zuhause. Also einen sicheren Raum, in dem man sich wohlfühlen kann, genauso, wie wir es hier in diesem Film sehen. Stack und Smoke holen Slim ganz bewusst dazu.



Musiker sind wie Gastgeber. Gerade bei Blues-Musikern beobachte ich oft, dass sie wie Stand-up-Comedians auftreten – wie Geschichtenerzähler und Dichter. Ich weiß noch genau, wie wir während der Vorbereitungen auf die Dreharbeiten auf einem Konzert von Bobby Rush in Louisiana waren. Auf einmal hat er auf der Bühne angefangen, a cappella zu rappen, und damit einen ganz besonderen Moment geschaffen.

Ich hatte nie damit gerechnet, dass dieser Musiker auch ein sehr guter Rapper ist. Von da an wusste ich, dass Slim genauso sein muss. Die Leute kommen nicht nur, um ihn Klavier spielen zu sehen. Sie wollen ihn als Gesamtkünstler erleben. Deswegen gibt er Sammy davor auch die Anweisung: "Es reicht nicht, nur dein Lied zu spielen. Du musst das Ganze aufbauen, präsentieren, Kontext geben, Spannung erzeugen."

Slim ist an diesem Abend der DJ, der ins Mikrofon ruft, die Menschen zusammenbringt und zum Tanzen animiert. Sein Vorfahre passt auch dazu: Ein Griot aus Westafrika, also auch eine Art Geschichtenerzähler und Musiker, der in seiner Gemeinschaft eine wichtige, verbindende Rolle eingenommen hat. Wie der DJ, der in die Turntables haut und das Publikum lenkt. Deswegen wird es jetzt auch rhythmischer.

Wenn wir in die Küche kommen, finden wir Tänzerinnen, die ebenfalls aus der Zukunft stammen. Für mich bilden sie die 2000er und 2010er Jahre ab. Obwohl immer mehr Einflüsse zusammenkommen, sind die Bewegungen im Einklang miteinander.

Als ich damals mit Autumn [Durald Arkapaw], meiner Kamerafrau, angefangen habe, über die Szene und ihre Konzeption zu reden, war uns von Anfang an klar, dass wir die Figuren die Choreografie der Kamera leiten lassen wollen. Nie soll der Film den Figuren einen Schritt voraus sein. Wir folgen ihnen – ihre Geschichte entscheidet, was passiert, egal, ob es eine Hauptfigur oder eine Nebenfigur ist.

Dann haben wir zwei weitere Tänzer. Sie stammen aus den späten 90ern und bringen den West-Coast-Vibe mit. Viele Menschen aus Mississippi gingen während der großen Migration nach Kalifornien – in der zweiten Welle. Die erste Welle ging nach Chicago und in den Mittleren Westen. Solche Teile der Geschichte wollte ich ebenfalls einweben. Sie stehen nicht im Vordergrund, sondern tauchen im Vorbeigehen auf.

Gleichzeitig bilde ich ein Stück Straßenkultur ab. Der Juke Joint ist ein gefährliches Umfeld. Es wird geraucht und getrunken. Hier kommen die Gesetzlosen zusammen. Smoke und Stack sind das beste Beispiel. Sie waren Soldaten und als Gangster in Chicago unterwegs. Diese Outlaw-Kultur ist wie ein Motor. Jeder im Juke Joint nimmt an etwas Illegalem teil, denn der Volstead Act untersagte damals die Herstellung sowie Verkauf und Transport von alkoholischen Getränken. Doch genau das alles passiert hier.

Für Bo und Grace haben wir Vorfahren gesucht, die eine theatralische Qualität mit sich bringen. Für mich sind die beiden auch Gastgeber und halten den Laden am Laufen. Grace wird darüber hinaus als Künstlerin eingeführt. Sie malt und daher hatte ich die Idee, dass die mit ihr verbundenen Vorfahren ebenfalls ein Gespür für Inszenierung zeigen. Deswegen sehen wir zuerst einen Monkey King im Hintergrund.

Danach kommt eine Wassertänzerin. Das Besondere an diesen Vorfahren ist, dass sie mehr oder weniger zeitlos sind. Ein paar der Vorfahren, die hier auftauchen, kann man sich schwer in der Gegenwart vorstellen. Der Monkey King und die Wassertänzerin könntest du dagegen auch ohne Weiteres 2025 auf einer Bühne betrachten.

Ich wollte mit den Grenzen spielen, bis man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht mehr auseinanderhalten kann. Alles ist verbunden, ein Fluss. Grace ist komplett im Einklang mit ihren Vorfahren. Dafür war aber jede Menge Planung notwendig. Vielleicht sieht es auf den ersten Blick so aus, als würden wir einfach nur in einer Einstellung den Figuren folgen. Hinter so einer Plansequenz steckt jedoch deutlich mehr.

Man muss vor allem sehr visuell denken und immer die Bilder vor Augen haben, bei denen man ankommen will. Steven Spielberg ist ein absoluter Meister darin. Bei ihm merkt man oft gar nicht, dass man sich in einer Plansequenz befindet, und ehe man sich versieht, schafft er durch eine leichte Kamerabewegung ein neues Bild. Das ist die Königsdisziplin: Eine Plansequenz so hinzubekommen, dass man es nicht merkt.

So kommen wir hier wieder zu Pearlines Vorfahrin, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Aber es gibt noch eine weitere Tänzerin – eine Zaouli-Tänzerin im Kostüm. Dieser traditionelle Maskentanz wartet nicht nur mit einem sehr aufwendigen Kostüm auf, sondern auch sehr komplexen Fußbewegungen, die wir auch auf dem nächsten Bild bei dem Tänzer mit der Jeansjacke und dem Stirnband sehen.

Der hat seinen Ursprung in Memphis und legt mit dem Memphis Jookin eine ähnliche Fußarbeit hin wie die Zaouli-Tänzerin. Aber er bringt eine andere Energie mit und schafft sich seine eigene Version der Choreografie – viel moderner. Dazu passt auch die Balletttänzerin im roten Kleid. Ihre Bewegungen wurden von dem legendären Tänzer und Choreografen Alvin Ailey inspiriert. Das ist ein entscheidender Moment, denn das Rot führt uns direkt in die Glut eines Feuers, das gleich über allen ausbricht.

In diesem Strudel aus Bewegungen steigen wir auf. Wir lenken unseren Blick nach oben und das Dach steht in Flammen. Vermutlich könnte man tausend verschiedene Motive und Metaphern da hineininterpretieren. Die witzigste Referenz ist die Verbindung zum Sprechchor aus The Roof Is On Fire von Rock Master Scott & the Dynamic Three.

Und dann findet am Ende ein interessanter Perspektivenwechsel statt. Nachdem wir die ganze Zeit in dieser Art riesigem Tanzsaal waren, in dem wir durch afroamerikanische Kultur streifen, schauen wir plötzlich von außen drauf. Wie sich herausstellt, ist auch [Bösewicht] Remmick Teil der Szene. Er blickt geradezu durch die Wände des Jukes hindurch. Da sieht er Sammy und all die Verfahren, weil er selbst eine Figur ist, die zwischen Leben und Tod existiert. Er lebt als Schleier in dieser Welt.

Blood & Sinners startete am 17. April 2025 im Kino und befindet sich nun im Streaming-Abo bei WOW im Abo. Darüber hinaus ist der Film auf DVD, Blu-ray und 4K erschienen und steht als Stream in verschiedenen Kauf- und Leihversionen zur Verfügung.