In der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution melden sich einige vertraue Gesichter aus dem Krimi-Kosmos zurück. Schon nach den ersten zwei Folgen ist jedoch klar: Will LaMontagne, Jr. fehlt.

Nachdem Criminal Minds 15 Staffeln lang bei dem US-amerikanischen Sender CBS lief, wurde die Serie nach einer kurzen Pause überarbeitet und in leicht abgewandelter Form unter dem Titel Criminal Minds: Evolution bei dem Streaming-Dienst Paramount+ fortgesetzt. Fortan lag der Fokus auf einer durchgehenden Handlung.

Criminal Minds: Evolution kehrte dem Fall-der-Woche-Muster den Rücken, brachte aber trotzdem ein Gros des vertrauten Ensembles zurück. Dazu gehören u.a. Joe Montegna als David Rossi, Paget Brewster als Emily Prentiss, A.J. Cook als Jennifer Jareau, Adam Rodriguez als Luke Alvarez und Aisha Tyler als Dr. Tara Lewis.

Criminal Minds Staffel 2: Was ist mit Josh Stewarts Detective Will LaMontagne, Jr. passiert?

Auch Will LaMontagne, Jr. durfte nicht fehlen. Der von Josh Stewart verkörperte Detective tauchte in der Originalserie als wichtige Nebenfigur auf und griff der BAU-Einheit oft unter die Arme. In der 2. Staffel fehlt von Will allerdings jegliche Spur. Ist die Figur tot? Wurde sie aus der Serie geschrieben? Oder gab es Krach hinter den Kulissen?

Allzu konkrete Details erfahren wir nicht über Wills Verbleib in der 2. Staffle von Criminal Minds: Evolution. Die Serie begnügt sich mit einem kurzen Verweis darauf, dass Will mit anderen Fällen beschäftigt ist. Das klingt durchaus plausibel, allerdings auch nicht so, als hätte jemand im Writers' Room sehr viel Energie investiert.

Als Schauspieler Josh Stewart vor einem Jahr auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) gefragt wurde, ob er zurückkehrt, antwortete er knapp:

Nein, leider sind meine Tage als Will LaMontagne, Jr. vorbei. Ihr wart einfach die Besten.

Als Criminal Minds: Evolution-Showrunner Erica Messer im Mai 2024 von TV Line nach Wills Schicksal gefragt wurde, erklärte er:

Wir haben versucht, es für dieses Jahr möglich zu machen, aber es hat einfach nicht geklappt. Wir lieben Will, JJ liebt Will ... und das ist immer ein Teil ihrer Welt und ihres Charakters.

Während sich Stewarts Aussage so anhört, als würde er nicht mehr ins Criminal Minds-Universum zurückkehren, klingt Messers Aussage etwas offener. Was die Zukunft bringt, ist ungewiss. Die 3. Staffel von Criminial Minds: Evolution ist offiziell bestellt. Wie genau der Cast in der Fortsetzung aussieht – dazu ist bislang nichts bekannt.

Wo kann man Criminial Minds Staffel 2 schauen?

Die komplette 2. Staffel von Criminial Minds: Evolution streamt aktuell bei Disney+. Sat.1 zeigt ab dem 11. März 2025 jeden Dienstag um 20:15 Uhr zwei Folgen der insgesamt zehnteiligen Staffel. Wenn ihr die Free-TV-Premiere der einzelnen Folgen nicht schauen könnt, gibt es diese danach bei Joyn+ in der Mediathek zum Nachholen.