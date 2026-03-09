In den 90ern arbeitete der Kinderstar mit Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger: Was macht Miko Hughes aus Das Mercury Puzzle und Kindergarten Cop heute?

In den Neunzigern war er einer der populärsten Kinderdarsteller Hollywoods: Ihr kennt ihn aus unzähligen Filmen und Serien. Wir verraten euch, was der Kinderstar Miko Hughes heute macht.

In den Neunzigern kam man um sein Gesicht praktisch kaum herum: Miko Hughes spielte nicht nur Michelle Tanners nervigen Kumpel Aaron in Full House – wir kennen ihn auch als den Jungen Gage in Friedhof der Kuscheltiere und als Gegenpart von Danny DeVito in Mein Vater – Mein Freund. Vor ein paar Wochen wurde Hughes 40 Jahre alt: Wir werfen einen Blick zurück auf seine Karriere und gehen der Frage nach, was der Schauspieler heute macht.

So begann die Karriere von Kinderstar Miko Hughes

Hughes stand (oder eher: krabbelte) zum ersten Mal bereits im Alter von 22 Monaten vor der Kamera, als er Teil einer öffentlichen Bekanntmachung im US-Fernsehen war. Nur fünf Monate später trat er das erste Mal in einem Spielfilm auf. Seinen Durchbruch hatte er in der Rolle des Gage mit Friedhof der Kuscheltiere, einem der gruseligsten Stephen King-Werke: Fans auf Reddit sind sich bis heute einig, dass seine Performance maßgeblich zum Schauer des Klassikers beigetragen hat. So schreibt ein User:

Ich war viel zu jung, als ich ihn in Friedhof der Kuscheltiere gesehen habe. Die Art und Weise, wie seine Todesszene die Spannung aufbaute, war schrecklich.

Weiter ging es mit seiner Rolle als Joseph in der Komödie Kindergarten Cop mit Arnold Schwarzenegger: Hier sprach er im Alter von nur vier Jahren eine der berühmtesten 90s-Comedy-Zeilen. In einem Interview mit dem People Magazine berichtet Hughes selbstironisch:

Jetzt werde ich für immer als das Kind bekannt sein, das sagt: 'Jungs haben einen Penis, Mädchen haben eine Vagina.'

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Miko Hughes’ Karriere reicht bis in die 2000er-Jahre

In den folgenden Jahren kamen neben Full House weitere große Produktionen wie Apollo 13 und der Thriller Das Mercury Puzzle mit Bruce Willis dazu. Auch in Baywatch, Beverly Hills, 90210 und Die Nanny hatte Hughes Gastauftritte – also so ziemlich in jeder bekannten Fernsehproduktion der Neunziger. Ein User auf Reddit formuliert treffend:

Er ist definitiv einer dieser Schauspieler, an die man sich erinnert, weil sie in allem mitspielen, deren Namen man aber nie kennt.

Und damit nicht genug: Im beeindruckenden Alter von neun Jahren brachte Hughes sein erstes selbstproduziertes Album heraus und schrieb für dieses sowie ein weiteres Werk eigene Songs – ein echtes Wunderkind. In den kommenden Jahren zog er sich allerdings aus dem Show-Business zurück.

Was macht Miko Hughes heute?

Auf seinem Instagram -Kanal ist Hughes bis heute aktiv und blickt auf seine Erfolge als Kinderstar zurück. Er tritt weiterhin regelmäßig bei Conventions und Fan-Events auf und kapitalisiert damit seine frühen Erfolge. Auf der Leinwand sieht man den 40-jährigen mittlerweile aber nur noch selten. Zuletzt spielte er in der Reality-Show 99 to Beat mit und belegte einen unspektakulären 31. Platz. Seine letzte Filmrolle liegt mehrere Jahre zurück.

Gerüchten zufolge arbeitet er nun nach einer langen Pause erstmals wieder an einem geheimen Sci-Fi/Horror-Projekt. Zu diesem sind aber noch keine Details bekannt. Hughes scheint zumindest keinen finanziellen Druck zu spüren, seine Karriere weiterzuverfolgen: Er hat genug Rollen gespielt, um von diesen Erfolgen zu leben.