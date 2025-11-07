In den 90ern lief dieser Film im Fernsehen hoch und runter – heute ist er fast vergessen

Bei der großen Anzahl an neuen Filmen und Serien geraten alte Klassiker schnell mal in Vergessenheit. Selbst ein Film, der vor dem Millennium so omnipräsent war, ist davor nicht sicher.

Bis heute gibt es zahlreiche Filme der 80er, die aus dem popkulturellen Gedächtnis gar nicht mehr wegzudenken sind. Viele Themen, die damals wichtig waren, haben auch heute noch Relevanz. Zu letzterem zählt auch die Sci-Fi-Komödie Nummer 5 lebt! Der Film über einen Roboter, der ein Bewusstsein entwickelt, ist aktueller denn je. Aber dennoch spricht kaum noch jemand davon.

Ein Sci-Fi-Klassiker: Darum geht es in Nummer 5 lebt!

Auf einem Militärgelände der US-Army werden neuartige Kampfroboter getestet. Während eines Gewitters wird Roboter Nr. 5 von einem Blitz getroffen. Er gerät völlig außer Kontrolle und flieht vom Gelände. Bei der jungen Tierliebhaberin Stephanie (Ally Sheedy), die ihn zunächst für einen Außerirdischen hält, findet er Unterschlupf.

Fortan wird er vom Militär und der Firma, die ihn gebaut hat, verfolgt. Unterdessen macht Nr. 5 eine Entwicklung durch. Er entwickelt ein eigenes Bewusstsein und ist auf der Suche nach “Input”, also neuen Informationen, die er lernen kann.

Seht hier den Trailer zu Nummer 5 lebt!

NUMMER 5 LEBT - Deutscher Trailer

Das Militär und der leitende Wissenschaftler (Steve Guttenberg) haben dagegen nur ein Ziel: den vermeintlich gefährlichen Roboter finden und auseinandernehmen. Sie wollen begreifen, was geschehen ist und verstehen, wie es passieren konnte, dass er überhaupt geflohen ist.

Darum ist Nummer 5 lebt! heute fast vergessen

Die Themen des Films sind deutlich: Was bedeutet es, ein Mensch zu sein und was macht Leben aus? In Bezug auf heutige Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz ist die Frage heute so relevant wie damals. Doch trotz der Aktualität wird Nummer 5 lebt! heute kaum noch besprochen.

Der Film war damals technisch weit fortgeschritten, doch konnte keinen Kultstatus wie andere Filme aus seiner Zeit entwickeln. Das könnte verschiedene Gründe haben, besonders, wenn man ihn mit einem anderen Kultfilm vergleicht: E.T. - Der Außerirdische.

E.T. hat ähnliche Fragen aufgeworfen, nur dass es um einen Außerirdischen statt um einen Roboter ging. Filme wie E.T. konnten sich halten, weil nicht nur ihre Themen relevant waren, sondern auch, weil der kleine Außerirdische einen ikonischen Look hat. Das Aussehen von Nummer 5 hat zwar einen Wiedererkennungswert, ist gleichzeitig aber zu generisch, um zu einer wirklichen Ikone zu werden.

Bei E.T. denkt man auch schnell an gewisse Szenen, besonders der Sprung mit dem Fahrrad vor dem Mond hat sich in das popkulturelle Gedächtnis gebrannt. Nummer 5 fehlen solche Bilder.

Außerdem hatte E.T. mit den Kindern starke menschliche Identifikationsfiguren, die bei Nummer 5 fehlen. Hier sind die Menschen sehr blass und stereotypisch. Dazu gehört auch, dass der Film schwer einzuordnen ist. Die ernsten Themen wie KI, Militär, Bewusstsein und Tod stehen den Slapstick-Elementen entgegen. So ist es schwer, ihn klar als Kinderfilm oder düstere Sci-Fi zu identifizieren.

Ein Remake von Nummer 5 lebt! wurde vor Jahren angekündigt

Um den Film heute wieder relevant zu machen, wäre ein Remake oder Reboot ein möglicher Weg. Laut Deadline wurde bereits 2020 ein Projekt angestoßen, das genau dieses Ziel verfolgt. Produziert werden sollte der Film von Project X.

Bis heute gab es jedoch keine weiteren Neuigkeiten zum Remake. Die Produzenten von Project X sind laut eigener Website mit vielen anderen Projekten beschäftigt. Dort gibt es keinen Hinweis darauf, ob an dem Remake noch gearbeitet wird.