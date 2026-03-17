"In den ersten zwei Monaten hat er nie meinen Vornamen erwähnt": Denzel Washington hatte es mit diesem französischen Schauspieler nicht leicht

Denzel Washington spielte 1998 im Thriller Ausnahmezustand und teilte sich die Leinwand mit einem französischen Schauspieler. Dessen Vornamen ignorierte Washington bei den Dreharbeiten für zwei Monate.

Mit zwei Oscargewinnen und zahlreichen gefeierten Rollen gehört Denzel Washington für viele zu den besten Schauspielern aller Zeiten. Kein Wunder also, dass andere Stars zu ihm aufblicken und sich Interaktionen an Filmsets mit dem Hollywood-Star besonders zu Herzen nehmen.

So war es auch bei dem französischen Schauspieler Sami Bouajila, der 1998 gemeinsam für den Thriller Ausnahmezustand mit Washington vor der Kamera stand.

Sami Bouajila erinnert sich an Dreharbeiten mit Denzel Washington: "Es war nicht leicht, mit ihm zu arbeiten"

Im Rahmen der Pressetour seiner aktuellen Serie Un Prophète kam Bouajila auf seine Zusammenarbeit mit Washington vor fast 30 Jahren zu sprechen. In Ausnahmezustand schlüpft Washington in die Rolle des New Yorker Anti-Terror-Einheit-Leiters Anthony Hubbard, während Bouajila einen CIA-Agenten verkörpert, der die Seite wechselt und zum Terroristen wird. Die beiden Stars standen also in gleich mehreren Szenen gemeinsam vor der Kamera.

Im Interview mit En aparté erklärte Bouajila kürzlich, dass es mit Washington am Set eher schwierig war:

Es war nicht leicht, mit ihm zu arbeiten. Es dauerte vier Monate. In den ersten zwei Monaten hat er kein einziges Mal meinen Vornamen erwähnt, nie!

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Erst beim Dreh der allerletzten Szene begann sich Washington laut Bouajila für den französischen Schauspieler und dessen Meinung zu interessieren. In der Szene nimmt Bouajila die von Annette Bening gespielte Figur mit Sprengstoffen als Geisel, bevor er von Denzel Washingtons Hubbard getötet wird.

Denzel Washington und Sami Bouajila kämpften gemeinsam für Änderung der Schlussszene

Bouajila hatte damals Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Szene, da es Washington von dessen Standpunkt aus unmöglich gewesen sei, ihn zu treffen. Regisseur Edward Zwick wollte die Szene jedoch nicht mehr ändern, um die Produktion nicht weiter zu verzögern. Doch dann mischte sich Denzel Washington ein:

Es war das erste Mal, dass er meinen Vornamen erwähnt hat. 'Sami hat Recht.' Denzel sagte 'Okay'. Und wir hatten ein Treffen in seinem Wohnwagen. Der Regisseur war außer sich. Also gingen wir hin, und da habe ich mich gewehrt.

Letztendlich sind sich Bouajila, Washington und Zwick einig geworden und Washingtons Position wurde so verändert, dass Bouajila näher in sein Blickfeld rückte. Für Bouajila ein bis heute unvergessener Moment.

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