"In der Hölle": US-Star ist von deutscher Kindersendung komplett verstört und das Video müsst ihr gesehen haben

Bernd das Brot ist eine der bekanntesten Popkultur-Ikonen Deutschlands. Nun eroberte das depressive Kastenweißbrot auch das US-Fernsehen: Talkmaster John Oliver widmete der deutschen Kultfigur ein Segment in seiner Show und war hellauf begeistert.

Talkmaster John Oliver gilt in den USA als waschechte TV-Legende. In seiner HBO-Talkshow Last Week Tonight überraschte er nun mit einem Beitrag über eine der beliebtesten Ikonen des deutschen Kinderfernsehens: Bernd das Brot. Was John Oliver über die depressive Backware denkt, erfahrt ihr hier.

"Das Deutscheste, was ich je gesehen habe": John Oliver amüsiert sich im US-TV über Bernd das Brot

Nachdem John Oliver in der aktuellen Folge seiner Talkshow über das Drama rund um Trump, Jimmy Kimmel und den Disney-Konzern gesprochen hat, lockert er die Situation mit einem Beitrag über niemand Geringeres als Bernd das Brot auf. Zunächst zeigt er einige Clips, in denen Bernd gewohnt lustlos, zynisch und antriebslos durch die Welt stolpert und dabei einfach alles und jeden hasst. Das Publikum bricht jedes Mal in schallendes Gelächter aus, wenn das Brot sein Leben zur Hölle erklärt, und auch John Oliver ist hellauf begeistert. Seinem Publikum stellt er Bernd wie folgt vor:

Bernd ist ein fatalistisches, ungeselliges und chronisch depressives Brot. Er hat Hände, aber keine Arme, die Augenringe einer frischgebackenen Mutter und sieht aus, als hätte er von den Anschlägen vom 11. September gewusst und nichts gesagt.

Der Talkmaster sei vor allem davon fasziniert, dass Bernd im Vergleich zu amerikanischen Kinderfiguren nicht für "positive" Werte einstünde: "Das Einzige, was Bernd Kindern beibringt, ist, wie man seinen engsten Freunden gegenüber gemein ist." Die direkte, wenig schmeichelhafte Art des Brotes erfülle für Oliver jedenfalls alle Klischees: "Bernd ist vielleicht das Deutscheste, was ich je gesehen habe." Oliver sah auch gewisse Gemeinsamkeiten mit dem Kastenbrot, wenn er meint, dass beide "verspottet" werden und "in der weißen Hölle" gefangen sind. Bernd und John Oliver standen dann bei ihrem Auftritt gemeinsam vor der "weißen Hölle", aus dem es für Bernd seit Jahren kein Entkommen zu geben scheint.

Hier könnt ihr das ganze Video schauen:

Das Internet geht nach US-Auftritt von Bernd das Brot steil

Dass Bernd das Brot in der US-Show thematisiert wurde und sogar einen kurzen englischsprachigen Auftritt an der Seite von John Oliver absolvierte, kam bei den deutschen Fans besonders gut an. Auf Reddit feiern viele, dass die kultige Figur nun endlich die verdiente internationale Aufmerksamkeit bekommt: