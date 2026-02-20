In diesem Fantasy-Spektakel trifft Isabelle Huppert auf Conchita Wurst – und das ist so toll, wie es klingt

In ihrem neuen Film Die Blutgräfin schickt die deutsche Regisseurin Ulrike Ottinger die große Isabelle Huppert als Vampirfürstin durch Wien als makabren Abenteuerspielplatz. Das sollte man gesehen haben.

Mehr oder weniger tosender Applaus am Ende des Films gehört auf einem Festival wie der Berlinale zum guten Ton. So verhalten wie nach Die Blutgräfin habe ich einen Saal voll mit 500 Menschen aber noch nie klatschen gehört. Das kann nur eins bedeuten: Die deutsche Künstlerin und Kultregisseurin Ulrike Ottinger ist zurück! Mit 83 Jahren hat sie noch einen neuen Film im Gepäck und der ist ein sehr unterhaltsames Berlinale-Fest – aber nicht für jede:n.

Die Blutgräfin schickt Isabelle Huppert als Vampirfürstin durch ein prachtvoll-verschrobenes Wien

In den ersten Szenen dieses Films schippert die Kinogöttin Isabelle Huppert auf einem blutroten Kahn durch ein Höhlengewässer, als hätten wir es hier schon mit dem nächsten Vampirfilm von Nosferatu-Regisseur Robert Eggers zu tun. Die Grande Dame spielt in Ottingers Werk die titelgebende Vampirfürstin Erzsébet Báthory, die im heutigen Wien ein magisches Buch finden und vernichten will, das sogar Untote wieder in Normalsterbliche verwandeln kann.

Wie ernst es die Regisseurin mit dieser Geschichte meint, die von einer realen historischen Persönlichkeit aus dem Ungarn des 18. Jahrhunderts inspiriert wurde, wird kurz nach dem atmosphärischen Auftakt klar. Da taucht schon der Neffe der Blutgräfin (Thomas Schubert) auf, der mit vollem Namen Rudi Bubi von Strudl zur Buchtelau heißt. Statt Blut will dieser lieber vegetarisch leben und nichts mit seinem bleichen Schicksal zu tun haben. Dafür sitzt er am liebsten im Wiener Stammcafé und lässt sich von der fürsorglichen Bedienung eine frischgebackene Buchtel nach der anderen servieren.

Während sich die Gräfin mit ihrer untergebenen Zofe Hermine (Birgit Minichmayr) auf Schnitzeljagd begibt, lässt sich Die Blutgräfin manchmal auch zum TV-Krimi hinreißen. Als kompetenter Kommissar taugt der Polizei-Inspektor Unglaube (Karl Markovics) aber auch nicht wirklich. So stolpert er mit seinem Assistenten von Schauplatz zu Schauplatz wie durch einen absurden Helge Schneider-Film, um der Obervampirin das Handwerk zu legen und die jahrhundertealte Mordserie endlich zu beenden.

Die Blutgräfin tauscht Gothic-Horror gegen kindlichen Spaß

Bis hier sollte schon klar sein, dass Ottingers neuer Film vor allem ein großer Spaß ist. Die Regisseurin kostet die österreichische Hauptstadt als Kulisse voll aus und liefert einen skurrilen Sightseeing-Trip, bei dem sie sich wie ein aufgeregtes Kind in den tollsten Details verliert.

Das Budget hat noch gereicht für die putzigste CGI-Fledermaus seit Ewigkeiten, frische Opfer werden auf einem prunkvollen Vampirball in einer "Blinde Kuh"-Zeremonie von jungen Frauen mit verbundenen Augen abrasiert und Lars Eidinger schaut in der Rolle des Theobald Tandem, kurz als inkompetenster Seelenklempner überhaupt, vorbei. Und irgendwann performt ESC-Gewinnerin Conchita Wurst in einer Gruft ihren Hit Rise Like a Phoenix auch dann noch melodramatisch weiter, während das SEK schon reingestürmt kommt.

Der gesamte Cast lässt sich von und mit der Regisseurin durch diesen ausgelassenen Schmarrn treiben, um Die Blutgräfin in ein absurd komisches Kuriositätenkabinett zu verwandeln. Ottingers Film sollte aber nicht als bloßer Trash abgetan werden, denn das würde dem oft wunderschön gestalteten Gothic-Treiben unrecht tun. Setdesign, Kostüme und Ausstattung lassen dieses Wien in den prächtigsten Farben scheinen und strahlen, um sinnliche Perlen des 70er-Euro-Vampirfilms von Größen wie Jean Rollin (Lady Dracula) wiederaufleben zu lassen.

Konsequent führt Ottinger Die Blutgräfin im Finale auf den Prater, wo ein Festbankett in der Riesenrad-Gondel morbide eskaliert. Auf dem größten Abenteuerspielplatz dieser urigen Nekropole kommt endgültig zusammen, was zusammengehört.

Wir haben Die Blutgräfin auf der Berlinale 2026 gesehen, wo der Film als Special Gala läuft. Einen deutschen Kinostart gibt es noch nicht.