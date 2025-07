In diesem Film spielen sich 100 Minuten in Echtzeit ab: Erster Trailer zu Blue Moon mit Ethan Hawke

Auf der Berlinale 2025 wurde Richard Linklaters Echtzeit-Drama Blue Moon gefeiert. Nun gibt es endlich den ersten Trailer zum Film mit Ethan Hawke als liebes- und alkoholkrankes Genie.

Die Namen Ethan Hawke und Richard Linklater sind schon häufiger gemeinsam auf einem Filmposter aufgetaucht. In den vergangenen drei Dekaden hat die Zusammenarbeit des Schauspielers und des Regisseurs einige tolle Werke hervorgebracht, vor allem die romantisch-geistreiche Before-Trilogie muss hier genannt werden.

Für Blue Moon kollaborierten die beiden bereits zum neunten Mal miteinander. Nun gibt es den ersten Trailer zum Biopic, dessen 100 Minuten Laufzeit in Echtzeit ablaufen. Neben Hauptdarsteller Hawke sind die Stars Margaret Qualley (The Substance), Andrew Scott (All of Us Strangers) und Bobby Cannavale (MaXXXine) mit von der Partie.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blue Moon schauen:

Blue Moon - Trailer (English) HD

Ethan Hawke als Songwriting-Genie: Darum geht es in Blue Moon

Hawke verkörpert Blue Moon den Broadway-Songwriter Lorenz Hart, der am Abend des 31. März 1943 bei der Premierenfeier des Musicals Oklahoma! in New York anwesend ist. Das Stück stammt allerdings nicht von ihm, sondern von seinem langjährigen Ex-Kreativpartner Richard Rodgers (Scott) und dessen Co-Komponisten Oscar Hammerstein (Simon Delaney).

Da Oklahoma! überschwängliches Lob von allen Seiten erhält, verbringt der verbitterte und neiderfüllte Hart den Abend lieber an der Bar eines nahegelegenen Restaurants, wo er dem Alkohol frönen und Barkeeper Larry (Cannavale) sein Leid klagen kann. Noch aufgewühlter wird sein Seelenzustand, als sein großer Schwarm Elizabeth (Qualley) ebendort auftaucht. Denn er weiß: Die Liebe zu ihr wird unerfüllt bleiben.

Richard Linklaters Blue Moon ist schon jetzt ein Kritikerliebling

Das kammerspielartige Drama feierte im zurückliegenden Februar auf der Berlinale seine Premiere und erntete danach äußerst wertschätzende Kritiken. Andrew Scott wurde für seine Rolle des Komponisten Richard Rodgers sogar mit dem Silbernen Bären als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Beim Bewertungsaggregator Rotten Tomatoes kann Blue Moon aktuell 96 Prozent positive Reviews vorweisen. Und auch Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf zeigte sich in seiner Besprechung des Films begeistert und hob vor allem Hawkes Leistung hervor:

Es ist eine große Freude, Hawke dabei zuzusehen, wie er sich in diese Rolle steigert, die ihm so viele Möglichkeiten bietet, sein Können unter Beweis zu stellen. Elegant wie eindringlich jongliert er [Drehbuchautor Robert] Kaplows Worte und bestimmt damit den kompletten Rhythmus des Films.



Wann startet Blue Moon mit Ethan Hawke im Kino?

Linklaters Film hat bisher nur einen regulären US-Kinostart und zwar am 17. Oktober 2025. Ein deutscher Starttermin steht leider noch nicht fest.