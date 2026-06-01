Filmemacher und Uhrenmacher vereint: Steven Spielberg hat sich für Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit mit Hamilton zusammengetan. Gleich zwei neue Modelle tauchen im Film auf.

Filmfans dürfen sich freuen: In wenigen Tagen startet das neue Sci-Fi-Abenteuer von Steven Spielberg im Kino. Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit verspricht, ein großes Blockbuster-Ereignis zu werden, das man auf keinen Fall verpassen darf. Nicht zuletzt beweist sich Spielberg endlich wieder in dem Genre, das ihm am besten liegt.

Egal, ob Jurassic Park. A.I. oder Minority Report: Technologische Errungenschaften und moderne Gadgets sind ein wichtiger Teil von Spielbergs Schaffen. Da in Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit vor allem die Zeit eine wichtige Rolle spielt, hat er sich für seinen neuen Film mit dem Uhrenmacher Hamilton zusammengeschlossen.

Steven Spielberg und Hamilton: Diese beiden Modelle kommen in Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit vor

Hamilton pflegt bereits seit vielen Jahren eine enge Tradition mit Filmemachern, von Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan bis zu Denis Villeneuve, der die neuen Dune-Filme ins Kino gebracht hat. Nun reiht sich auch Spielberg in den prestigeträchtigen Kreis an Regisseuren ein, die fortan zum Teil der Hamilton-Familie gehören.

Zwei Modelle tauchen sogar direkt in Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit auf: die Jazzmaster Open Heart und die Khaki Field Mechanical.

Die Architektur der Erfahrung: Bei der Jazzmaster Open Heart handelt es sich um ein elegantes Modell, das im Film von Colin Firth getragen wird. Er spielt die Figur Noah Scanlon, der mit Erfahrung, Kalkül und tiefem Verständnis für all jene Dinge auftritt, die unter der Oberfläche verborgen liegen. Genau das drückt die raffinierte Architektur und die sichtbare Mechanik der Jazzmaster Open Heart aus.

Eine unmittelbare Beziehung zu Zeit: Die Khaki Field Mechanical sehen wir derweil am Handgelenk von Josh O'Connor, der die Figur Daniel Kellner verkörpert. Kellner ist auf den ersten Blick zurückhaltend, bringt jedoch gleichzeitig eine große Klarheit und Zielstrebigkeit mit – genauso wie die Khaki Field Mechanical. Eine Figur voller Überzeugung und Leidenschaft, die sich die Zeit zum Verbündeten macht.

Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Film: In Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit ist die Zeit eine treibende Kraft

Wie es der Titel andeutet, steht in Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film der Tag der Wahrheit vor der Tür. Die Teaser und Trailer zum Film deuten ein großes Geheimnis an, das gelüftet wird und den Verlauf der Geschichte der Menschheit für immer verändern wird. Worum es sich dabei genau handelt, wurde allerdings noch nicht verraten.

Sicher ist nur: Die Zeit drängt und sie kann nicht aufgehalten werden. Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit erzählt ein spannendes Abenteuer, das geprägt ist von unerwarteten Entdeckungen und den damit einhergehenden Konsequenzen. Besonders durch den Einsatz der Zeit als treibende Kraft steigert sich dabei die Spannung.

Das offizielle Hamilton-Video zu Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit

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Mit der Jazzmaster Open Heart und der Khaki Field Mechanical könnt ihr jetzt selbst ein Teil der Welt von Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit werden und wie Colin Firth und Josh O'Connor die Zeit sekundengenau im Blick behalten. Damit ihr nie wieder etwas verpasst, weder beim neuen Spielberg im Kino noch in eurem Leben.