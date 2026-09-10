In einer Woche kehrt Netflix' kontroverseste Serie zurück: Monster Staffel 4 stellt das Franchise auf den Kopf

Sie ist wieder da: Die extrem umstrittene Monster-Serie kehrt in wenigen Tagen auf Netflix zurück. Staffel 4 verändert das bisherige Muster an drei Stellen gründlich.

Serienkiller haben immer Erfolg. Das gilt zumindest oft bei Netflix, wo diverse Thriller wie Der Kinderflüsterer regelmäßig die Charts erobern. Doch eine Serie trieb das blutige Erfolgsversprechen bisher auf die Spitze: Ryan Murphys Monster-Serie sorgte seit Staffel 1 für Kontroversen. Jetzt wird die Serie in wenigen Tagen mit der 4. Staffel Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden zurückkehren und viele gewohnte Aspekte verändern.

So unterscheidet sich Monster Staffel 4 von ihren Vorgängern

Monster Staffel 4 greift den wahren Fall von Lizzie Borden (Ella Beatty) auf: 1892 wird die junge Frau für den abscheulichen Mord an ihrem Vater (Charlie Hunnam) und ihrer Stiefmutter (Rebecca Hall) verhaftet, die mit zahlreichen Axtschlägen brutal getötet wurden.

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Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden - S01 Trailer (Deutsch) HD

Lizzie Borden wird schließlich freigesprochen, doch ihre Unschuld gilt bis heute als umstritten. Produzent Ryan Murphy und Showrunner Ian Brennan geht es allerdings nicht um eine nüchterne Wiedergabe der Fakten: Sie spielen ein fantastisches Was-wäre-wenn der Serienkiller-Geschichte durch. Auch Gestalten wie die Mörderin Aileen Wuornos (Sarah Paulson), die in den 1990ern verhaftet wurde, und die ungarische "Blutgräfin" Elizabeth Báthory (Vicky Krieps) haben so ihren Auftritt in der Staffel.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Lizzie Borden-Staffel noch nicht von denen über Jeffrey Dahmer, die Menendez-Brüder oder Ed Gein. Es gibt dieses Mal allerdings drei große Abweichungen:

Unterschied 1: Die erste weibliche Hauptfigur

Zum ersten Mal setzt Monster eine Frau ins Zentrum der neuen Folgen. Zuvor lag der Hauptfokus auf männlichen Tätern, obgleich auch finstere historische Gestalten wie Ilse Koch (Vicky Krieps) auftraten – die berüchtigte Frau des KZ-Kommandanten von Buchenwald.

Unterschied 2: Die Serie geht so weit zurück wie noch nie

Bisher spielten alle Morde oder Mordserien bei Monster im 20. Jahrhundert. Dieses Mal gehen Murphy und Brennan bis 1892 zurück, im Falle von Nebenfiguren wie Elizabeth Báthory sogar bis ins 16. Jahrhundert.

Unterschied 3: Die Borden-Morde wurden nie gelöst

Bisher wurden alle Hauptfiguren der Monster-Staffel für ihre Taten verhaftet und verurteilt oder eingewiesen. Bei Lizzie Borden liegt der Fall anders: Sie wurde freigesprochen. In der Realität ist ihre Schuld fraglich – ob die Serie aber dem tatsächlichen Status Quo folgen wird, bleibt abzuwarten.

Wann kommt Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden zu Netflix?

Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden erscheint am 17. September bei Netflix. Wie zuvor werden alle acht Folgen auf einmal veröffentlicht.