J.D., Elliot und Turk haben wieder etwas auf sich warten lassen. Kommende Woche kommen die neuen Folgen des Scrubs-Revivals aber auch hierzulande an.

Vor etwas über einem halben Jahr begann das weitestgehend positiv aufgenommene Scrubs-Revival. Mittlerweile läuft sogar schon die 2. Season im US-amerikanischen Fernsehen, während wir in Deutschland erneut mit etwas Verzögerung zurechtkommen müssen. Das Warten hat aber schon am 25. November ein Ende, denn dann starten die neuen Folgen auch beim hiesigen Disney+.

Die 2. Staffel von Scrubs enthält eine der besten Folgen des Revivals

Die Beziehung zwischen J.D. (Zach Braff) und Elliot (Sarah Chalke) war schon immer ein kompliziertes Hin und Her. Aber auch nach der Scheidung, die zwischen der Originalserie Scrubs und dem Revival geschah, haben manche Fans noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben. Diese Hoffnung greift die Episode My Story aus Staffel 2 auf, nur um Fans auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mitzunehmen. Auf IMDb wurde die Episode mit einer 8,5 von 10 bewertet und ist bisher die bestbewertete Folge der Season.

Darüber hinaus versucht J.D. mit Turk (Donald Faison) im Schlepptau, seinen Mentor Dr. Cox (John C. McGinley) zu behandeln, der seit der 1. Staffel an einer mysteriösen Autoimmunkrankheit leidet, und natürlich müssen die erfahrenen Docs den neuen Anfängern im Sacred Heart Hospital als Mentor:innen zur Seite stehen.

Showrunnerin ist nach wie vor Aseem Batra, Scrubs-Serienschöpfer Bill Lawrence ist aber nach wie vor als ausführender Produzent an Bord.



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