In einer Woche startet die neue Star Trek-Serie: Sie macht eine Oscarpreisträgerin zum neuen Captain

Star Trek: Starfleet Academy bringt uns in eine neue Dimension des Sci-Fi-Franchises: Eine Hauptrolle wurde hochkarätig mit einer Oscar-Preisträgerin besetzt.

Das Warten hat bald ein Ende: Am 15. Januar startet die neue Serie Star Trek: Starfleet Academy und erzählt das riesige Sci-Fi-Franchise weiter. Die Serie führt uns nicht nur erstmals in die Ausbildung junger Sternenflotten-Kadett:innen, sondern auch so weit auf der Star Trek-Timeline voraus wie noch nie zuvor.

Neben einer absoluten Star Trek-Legende, die erstmals seit 25 Jahren zurück auf den Bildschirm kehrt, erwartet euch auch eine echte Hochkaräterin im neuen Cast: Die Rede ist von der Oscar-Preisträgerin Holly Hunter, die die Rolle von Kanzlerin Nahla Ake übernimmt.

Holly Hunters Hauptrolle in der neuen Star Trek-Serie: Wer ist Nahla Ake?

Normalerweise ist die Reihenfolge anders herum: Eher unbekannte Schauspieler wie William Shatner oder Patrick Stewart wurden durch ihre Rollen als Star Trek-Kapitäne weltweit berühmt und starteten danach langjährige Karrieren. Für die neue Serie holt sich das Star Trek-Franchise jedoch beeindruckende Unterstützung von einer echten Hollywood-Ikone.

Holly Hunter wird zur Starfleet-Admiralin Nahla Ake, die das Kommando über die Akademie hat. In einem Interview mit dem SFX-Magazin, das auf Reddit zitiert wird, beschreibt der Serien-Verantwortliche Alex Kurtzman sie als jahrhundertealte Lanthanitin, die vieles gesehen hat:

Nahla ist für ihre Aufgabe einzigartig geeignet, weil sie schon sehr viel vom Leben gesehen hat. Sie verfügt über ein breites Wissen und ein tiefes Verständnis der menschlichen Natur, des Kosmos und unseres Platzes darin. Sie ist gerecht, aber auch streng, sie liebt die Kinder, verwöhnt sie aber nicht, und das ist wirklich wichtig.

Der Part sei extra für Holly Hunter geschrieben worden. Diese reagiert bei der Beschreibung ihrer Rolle in einem Interview mit Collider jedoch eher ausweichend und überlässt ihren Co-Stars die Charakterisierung der Akademie-Leitung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wer ist Nahla Ake-Darstellerin Holly Hunter?

Die amerikanische Schauspielerin liefert schon über vierzig Jahre eine Top-Performance nach der anderen. Nachdem ihre Karriere mit klassischen Achtziger-Produktionen wie Arizona Junior begann, konnte sie 1988 eine erste Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin in Nachrichtenfieber - Broadcast News einsacken. Der Gewinn kam dann nur wenige Jahre später für ihre Darstellung der stummen Klavierspielerin Ada McGrath in Das Piano.

Daraufhin folgten viele Hollywood-Produktionen der Neunziger Jahre, darunter der Thriller Die Firma, Wachgeküsst und Crash. Ihre Performance als alkoholkranke Ermittlerin in der Serie Saving Grace brachte Hunter einen Emmy ein. Zuletzt war sie unter anderem im Action-Blockbuster Batman v Superman und der Serie Succession zu sehen. Nun gibt es erste Einblicke in ihre neue Rolle als Sternenflotten-Kommandantin, wobei sie den Bösewicht Nus Braka (Paul Giamatti) konfrontiert.

Lest den spoilerfreien Serien-Check von Moviepilot:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wann startet Star Trek: Starfleet Academy?

Holly Hunters beeindruckende Karriere führt sie nun in eines der ältesten Sci-Fi-Franchises: In ihrer neuen Rolle könnt ihr sie ab dem 15. Januar 2026 im Streaming-Abo bei Paramount+ erleben.

Die 1. Staffel Starfleet Academy wird 10 Folgen umfassen, von denen beim Auftakt zwei veröffentlicht werden, bevor danach im Wochentakt je eine weitere Episode folgt. Eine 2. Staffel wurde ebenfalls bereits bestätigt.