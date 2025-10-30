In einer Woche startet einer der größten Sci-Fi-Filme des Jahres: Er stellt eine klassische Reihe komplett auf den Kopf

Eine der aufregendsten Sci-Fi-Blockbuster des Jahres startet in Kürze im Kino. Hauptfigur ist ein mörderisches Alien, das auf einem ebenso mörderischen Planeten überleben muss.

Es gibt immer einen noch größeren Fisch. Diese Weisheit müssen schließlich auch die tödlichsten Jäger des Universums einsehen: Predator: Badlands dreht sich um ein Mitglied der berühmten Predator-Alien-Spezies, die nichts so sehr liebt wie die Jagd auf andere Lebewesen. Der neueste Teil der Sci-Fi-Reihe, die 1987 mit Arnold Schwarzenegger begann, kommt in wenigen Tagen ins Kino.

Predator: Badlands kommt bald ins Kino und macht den Bösewicht zum Helden

Während das Alien-Monster im ersten Predator und allen weiteren Filmen der Reihe noch als mörderischer Gegenspieler der Held:innen fungierte und sich allenfalls auf eine temporäre Allianz mit den Menschen einließ, stehen die Dinge in Predator: Badlands ganz anders.

Schaut hier den neuesten Trailer zu Predator Badlands:

Predator: Badlands - Trailer 3 (Deutsch) HD

Der neue Film von Prey-Regisseur Dan Trachtenberg macht einen Predator zum Protagonisten: Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) wurde von seinem Clan verstoßen und will auf dem tödlichsten Planeten des Universums seinen Wert beweisen. Die Welt, auf der er landet, ist gespickt mit mörderischen Bestien, tödlichen Pflanzen und Elitekämpfern.

Mitten im Überlebenskampf trifft er auch auf die beschädigte Androidin Thia (Elle Fanning), die als Forscherin der berüchtigten Firma Weyland-Yutani auf dem Planeten gelandet ist. Gemeinsam folgen sie der Fährte eines besonders großen und gefährlichen Monsters, während sich Thias Androiden-Zwilling Thessa (ebenfalls Fanning) als gnadenlose Gegenspielerin erweist.

Die Weyland-Yutani Corporation entstammt ursprünglichem dem verwandten Alien-Universum und kam unter anderem in der jüngst erschienenen Serie Alien: Earth vor. Laut Regisseur Dan Trachtenberg handelt es sich bei Badlands aber trotz solcher Details nicht um ein voll entwickeltes Crossover, wie er Empire erklärte: Ein Xenomorph wird nicht vorkommen.

Wann erscheint Predator: Badlands im Kino?

Predator: Badlands kommt am 6. November 2025 in die deutschen Kinos.

