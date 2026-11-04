Michelle Yeoh und Hunter Schafer geben sich in einer riesigen Sci-Fi-Serie die Ehre, die schon nächste Woche bei Amazon an den Start geht. Sie gehört zu einem wichtigen Franchise.

Ridley Scotts Blade Runner zeigte uns eine Zukunft des Jahres 2019, das Sequel von Denis Villeneuve nahm uns mit ins Jahr 2049 – und jetzt folgt das Serien-Spin-off Blade Runner 2099. Es geht kommenden Mittwoch, den 25. November, bei Amazon Prime Video online und dreht erzählerisch den Sci-Fi-Spieß um, was Menschen und Replikanten angeht.

Sci-Fi-Highlight Blade Runner 2099 auf Amazon: Darum geht es in der Serie

Die Cyberpunk-Welt von Blade Runner hat sich stark verändert. Seit dem letzten Film sind innerhalb des Sci-Fi-Settings 50 Jahre vergangen. Menschen jagen mittlerweile nicht mehr die Replikanten, sondern es läuft andersherum. Die Androiden machen Jagd auf jene Menschen, die sich nicht der neuen Weltordnung fügen, wobei die Jäger:innen den Blade Runner-Titel ihrer menschlichen Vorgänger übernommen haben.

Seht hier den deutschen Final Trailer zur neuen Blade Runner-Serie:

Eine davon ist die erfahrene Blade Runnerin Olwen (Michelle Yeoh), deren begrenzter Lebenszyklus sich bald dem Ende neigt. Sie bekommt zu Beginn der Sci-Fi-Serie eine neue Partnerin (Hunter Schafer) zur Seite gestellt. Doch was Olwen bicht weiß: Cora ist eine menschliche Frau, die sich auf der Flucht befindet, dafür ständig neue Identitäten annimmt und sich jetzt als Replikantin ausgibt.



Die actionerprobte Michelle Yeoh hatte sich als Martial-Arts-Expertin an der Seite von Jackie Chan einen Namen gemacht und einen Oscar für ihre Arbeit im Multiversumsfilm Everything Everywhere All at Once erhalten. Darüber hinaus war sie in Star Trek schon im Sci-Fi-Genre vertreten. Hunter Schafer hingegen feierte mit der HBO-Serie Euphoria ihren großen Durchbruch und ließ sich in Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes blicken.

Showrunnerin Silka Luisa (Shining Girls) und Drehbuchautor Tom Spezialy (The Leftovers) stecken hinter der Story der kommenden Blade Runner-Serie, die nächste Woche mit acht Episoden bei Amazon aufwartet. Spätestens im Januar wird sie sich dann Vergleiche mit der lang erwarteten Cyberpunk-Verfilmung Neuromancer gefallen lassen müssen, die dann bei Apple TV debütiert.

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Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.