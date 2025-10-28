In Folge 1 von ES: Welcome to Derry taucht eine legendäre Stephen King-Figur auf: Ihr müsst ganz genau hinschauen

Seit Montag läuft die Horrorserie ES: Welcome to Derry in Deutschland. Wer in Folge 1 genau hinschaut, erkennt eine Figur, die eher durch einen anderen Stephen King-Roman bekannt wurde.

Die erste Folge von ES: Welcome to Derry hat ihr Publikum ganz schön durchgeschüttelt, immerhin beginnt sie mit einer alptraumhaften Geburt und endet mit einem der blutigsten Kinobesuche der jüngeren Vergangenheit. Zwischen den Schockmomenten geht fast unter, dass in der neuen Stephen King-Adaption klammheimlich eine Figur eingeführt wurde, die nicht nur Fans des Horror-Meisters kennen dürften.

Dieser überaus begabte Mann stammt ursprünglich aus einem anderen Roman des Autors und ist Teil einer der besten King-Verfilmungen überhaupt: Gemeint ist Dick Hallorann aus Shining.

In dieser Szene von ES: Welcome to Derry Folge 1 taucht Dick Hallorann auf

Dick Hallorann wird in Welcome to Derry von Chris Chalk gespielt. Er taucht in der Sequenz auf, wenn Leroy Hanlon (Jovan Adepo) seinen neuen Kollegen auf dem Air Force-Stützpunkt vorgestellt wird.

Hanlon verabschiedet sich von seinem Vorgesetzten General Shaw (James Remar), der in einen Jeep steigt. Dessen Fahrer ist Dick Hallorann, der etwa bei Minute 16:27 auftaucht und Hanlon einen geheimnisvollen Blick zuwirft. Dann fährt er davon.

Da Chalk zur Hauptbesetzung von ES: Welcome to Derry gehört und auf mehreren Promo-Bildern zu sehen ist, können wir davon ausgehen, dass er noch eine größere Rolle in der Serie spielen wird.

Wer ist Dick Hallorann in Stephen Kings Horror-Universum?

Alle, die Stanley Kubricks Horror-Meisterwerk Shining mit Jack Nicholson gesehen haben, werden sich sicherlich an den telepathisch begabten Dick Hallorann erinnern. Scatman Crothers spielte damals den Koch des Overlook Hotels, der dem kleinen Danny von seinen Kräften – dem Shining – erzählt und mit ihm eine mentale Verbindung eingeht.

Dick Hallorann taucht in den Romanen Shining, ES und Doctor Sleep auf

Dick Hallorann hatte seinen ersten Auftritt in Kings Roman Shining aus dem Jahr 1977, wo er ein glücklicheres Ende nimmt als in der Kinoversion. Deshalb spielt er auch im späten Shining-Sequel Doctor Sleep eine Rolle als Mentor von Danny Torrance.

Hallorann wurde aber auch in Kings Roman ES erwähnt, und zwar als einer der Gründer der Bar The Black Spot in Derry, die von afroamerikanischen Soldaten frequentiert wird. Der Auftritt von Hallorann in Welcome to Derry geht also, mit kleineren Abwandlungen, auf Stephen King zurück.

In den beiden Kinofilmen Es und ES Kapitel 2 und der 90er-Miniserie Stephen Kings Es kommt Hallorann nicht vor.

Diese Schauspieler haben Dick Hallorann bislang gespielt:

Wie groß Halloranns Rolle in der neuen Horrorserie sein wird, werden die kommenden Folgen zeigen. ES: Welcome to Derry streamt in Deutschland bei Sky und WOW. Anlässlich von Halloween wird die Veröffentlichung von Folge 2 vorgezogen und findet schon am Freitag, dem 31. Oktober statt.