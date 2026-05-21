Bei Bauer sucht Frau International wird es schon nach wenigen Tagen richtig romantisch: Auf einem Hof fällt in Folge vier der erste Kuss.

Die ersten Hofdamen sind bei Bauer sucht Frau International zu ihren Landwirten gereist, um sich während der Hofwoche intensiver kennenzulernen. Eine Kandidatin lässt dabei absolut nichts anbrennen und schnappt sich prompt den allerersten Kuss der neuen Staffel!

Bauer sucht Frau International: Diese Kandidatin bekommt den ersten Kuss der Staffel

Bauer Franz hat sich gleich zwei Frauen auf seinen Hof in Österreich eingeladen: Simone und Silke wollen das Herz des Rinderzüchters erobern. Dabei geht vor allem Letztere sofort in die Vollen. Sie macht dem Landwirt von Anfang an unmissverständlich deutlich, wie groß ihr Interesse an ihm ist. Auch Franz spürt Silkes intensive Avancen und merkt, dass sie ihn beispielsweise bei einer morgendlichen Umarmung gar nicht mehr loslassen will.

Beim Holzhacken wartet auf die Frauen dann eine geheime Challenge: Wer die Arbeit besser erledigt, belohnt Franz mit einem exklusiven Einzeldate. Am Ende fällt seine Wahl auf Silke und die beiden ziehen sich auf eine Bank hinter dem Haus zurück. Bei eisigen Temperaturen kuscheln sie sich aneinander und Silke überschüttet Franz mit Komplimenten. Gut geschützt unter einer Decke halten die beiden sogar Händchen und vertiefen sich in Gespräche über die Zukunft. Franz wünscht sich sehnlichst eine Partnerin, die für das Landleben gemacht ist, schließlich scheiterte seine letzte Beziehung genau daran. Silke versichert ihm prompt, dass sie für immer bleiben würde. Die beiden fallen sich glücklich in die Arme und Silke ergreift die Initiative: "Darf ich dir mal einen Kuss geben?" Franz bejaht, und die beiden tauschen einen kurzen Schmatzer auf die Lippen aus.

Nach der Annäherung fahren Franz' Gefühle jedoch Achterbahn. Auch wenn sich die Vertrautheit mit Silke gut anfühle, sei er sich seiner Sache noch nicht sicher. Laut ihm gehe das alles ziemlich schnell. Zudem plagt ihn Konkurrentin Simone gegenüber ein schlechtes Gewissen – ihr wolle er beim Kennenlernen auf jeden Fall noch eine faire Chance geben.