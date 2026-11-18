In Die Ringe der Macht sehen wir erstmals Saurons Festung Barad-dûr von Innen. Darin versteckt sich ein Herr der Ringe-Detail, das euch womöglich entgangen ist.

Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht ist zurück und erzählt Saurons Kreation der titelgebenden Zauberartefakte im Zweiten Zeitalter von Mittelerde weiter. In den neuen Folgen kommt der Bösewicht seinem Ziel, einen Meisterring zu schmieden, immer näher und testet in seiner frisch errichteten Festung Barad-dûr in Mordor verschiedene Methoden.

Wer gut aufgepasst hat, erkennt in Saurons Reich ein spannendes Herr der Ringe-Detail, das auf die Vorlage von J.R.R. Tolkien zurückgeht.

Barad-dûr wurde von Celebrimbors Schmiede inspiriert: Die Ringe der Macht Staffel 3 erklärt

Die Herr der Ringe-Filme von Peter Jackson haben Barad-dûr nie von innen gezeigt. So hatte das kreative Team hinter der Fantasyserie die besondere Aufgabe, Saurons Festung komplett neu zu gestalten. Wie Szenenbildner Kristian Milsted mir bei der Closer to the World Experience zur 3. Staffel in England erzählte, ging die Gestaltung schließlich auf eine Idee von Tolkien zurück.

In der Serie hat Sauron (Charlie Vickers) unter anderem Celebrimbors (Charles Edwards) Skelett nach Barad-dûr mitgenommen, das dort in Anlehnung an Tolkien, in dessen Werk Sauron Celebrimbors Leiche als Kriegsbanner benutzt, an der Wand prangt. Doch nicht nur durch seine Überreste ist Celebrimbor in der dunklen Festung präsent, auch hat sich Sauron bei der Gestaltung von Barad-dûr von dem Elben-Schmied inspirieren lassen.

So ist Saurons Schmiede beinahe identisch zu Celebrimbors Werkstatt in Eregion gestaltet, die wir ausführlich in Staffel 2 kennengelernt haben. Milsted und sein Team haben diese Entscheidung der Idee von Tolkien über das Böse nachempfunden, die in verschiedener Form mehrfach in seinen Herr der Ringe-Werken auftaucht. So erklärt Frodo etwa im Roman Die Rückkehr des Königs:

Der Schatten, der sie zeugte, kann nur spotten, er kann nicht erschaffen: keine wirklich neuen Dinge aus sich selbst. Ich glaube nicht, dass er Orks Leben gab, er hat sie nur verdorben und verdreht.

Daraus ergibt sich die viel zitierte Idee, dass das Böse nichts Neues erschaffen kann, sondern nur imitieren und verderben. So kann auch Sauron Barad-dûr in Die Ringe der Macht nicht nach eigenen Ideen gestalten, sondern muss hier auf etwas Bestehendes und Gutes zurückgreifen – ebenso, wie er es bei der Schöpfung der Ringe, der Krähen und der Geflügelten Wesen tut.

Milsted führte dies im Gespräch mit Entertainment Weekly weiter aus:

Es schien nur natürlich, dass er den Stil von Celebrimbors Schmiede nachahmte, die wir in Eregion gesehen haben. Das war der Ausgangspunkt für die Logik hinter Fragen wie: Woher beziehen wir die Macht, wie steht es um die Ästhetik und was treibt Saurons Designvision an?



Mehr zu Die Ringe der Macht:

Wenn ihr jetzt noch einmal selbst Vergleiche anstellen wollt, findet ihr alle bisherigen Folgen von Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo. Einen tieferen Einblick bekommt ihr dazu in unserer Streamgestöber-Folge zur 3. Staffel, in der ich mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh über die große Fantasy-Rückkehr gesprochen habe.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).

