In KPop Demon Hunters verstecken sich 2 echte K-Pop-Bands: Hier findet ihr sie

KPop ist ein Phänomen, das auch in der westlichen Welt Aufmerksamkeit bekommt. Allerdings sind nicht allzu viele Bands aus Korea hierzulande bekannt.

Durch den Streamingdienst Netflix sind südkoreanische Filme und Serien weiter verbreitet als je zuvor. Zuletzt hat KPop Demon Hunters von Maggie Kang und Chris Appelhans diesen Sommer dem Phänomen K-Pop (Koreanische Popmusik) viel Aufmerksamkeit beschert. Er ist mit mittlerweile über 290 Millionen Views der mit Abstand erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten und der Soundtrack ist ebenfalls ein Megahit. Ein besonders cooles K-Pop-Detail im Film ist aber sicher vielen entgangen.

In KPop Demon Hunters existieren HUNTR/X und die Saja Boys neben wahren K-Pop Bands

Auch wenn die echten K-Pop-Bands keine Auftritte darin haben, wollten die Köpfe hinter dem Film das Thema ernst nehmen. Sie haben dabei für wahre K-Pop-Fans kleine Details eingebaut, die man jedoch sehr schnell übersehen kann. In zwei Momenten des Films präsentieren sie wahre K-Pop-Bands, die in echt existieren. Bei einem davon haben sie sich auch einen kleinen Witz erlaubt.

Zum einen kann man Mira und Zoey einen Flur entlanglaufen sehen, in dem zwei Plakate hängen. Dabei handelt es sich um echte Plakate der Bands MEOVV und TWICE.

Letztere taucht auch ein zweites Mal auf, nämlich als die Top 10 auf dem Handy aufgerufen werden. Dort prangen TWICE weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz hinter HUNTR/X. Außerdem sind dabei drei weitere Acts zu sehen, die ebenfalls etwas mit realen Bands zu tun haben. Die Bands FF4L und HYPUR gibt es nämlich auch so ähnlich: Eigentlich heißen die Bands 4L und HYPER. Und bei VENOMNOM kann man eine Verbindung zu dem Song Sweet Venom von ENHYPEN finden. Dort heißt es im Chorus "Sweet Venom-nom-nom".

Besonders cool für K-Pop-Fans: Die Version des Songs Takedown aus dem Abspann stammt von TWICE.



Diese Momente dauern nur wenige Augenblicke und können leicht verpasst werden. Wahre KPop-Fans werden sich über die Funde aber garantiert freuen und für alle anderen ist es spannende Bildung in Sachen (K-)Popkultur.