In kurzer Zeit fast 46 Mio. Aufrufe bei Netflix: Neue Thriller-Miniserie gehört jetzt schon zu den erfolgreichsten Serien des Jahres

Below bei Netflix ist ein kanadischer Underdog, aber die Aufrufe sprechen für sich. Die Serie mit Josh Hartnett ist auf dem besten Weg in die Liste der erfolgreichsten Neustarts 2026.

Josh Hartnetts Karriere-Wiederbelebung kann nun auch einen waschechten Netflix-Erfolg vorweisen. Der Darsteller aus Oppenheim und Trap spielt die Hauptrolle in der Miniserie Below, in der ein neufundländisches Städtchen von einem Eisberg und geheimnisvollen Todesfällen heimgesucht wird.

Below ist eine kanadische Produktion, was man der Serie trotz der Hollywood-Stars anmerkt. Alle reden in der englischen Originalversion in einem ungewohnten Dialekt und die tonalen Sprünge zwischen Thriller-Ratespiel und lustig-übertriebenem Gore muss man auch erstmal verkraften. Das tut dem Erfolg aber keinen Abbruch, wohl eher im Gegenteil. Die Miniserie ist gerade anders genug, um dauerhaft das Interesse zu wecken. Das zeigen auch die Zahlen seit dem Start am 8. Oktober.



Below gehört nach knapp drei Wochen zu den erfolgreichsten Miniserien des Jahres

Der Start von Below liegt etwa 20 Tage zurück. In Deutschland konnte die Serie die Spitzenposition auch gegen den heimischen Thriller Die Falle verteidigen. Erst mit der Rückkehr von Lupin rutschte die Mystery-Serie mit Josh Hartnett auf Rang 3 ab. Laut What's on Netflix verzeichnet die 6-teilige Miniserie bisher 45,9 Millionen Aufrufe. Um es ins Verhältnis zu setzen: Damit liegt Below deutlich über der früher gestarteten Großproduktion East of Eden mit Florence Pugh, aber lässt auch andere Neustarts des Jahres hinters ich, etwa Man on Fire (40,4 Millionen) oder Unchosen (28,4 Millionen).

Auswahl der erfolgreichsten Miniserien des Jahres bei Netflix nach Aufrufen:

Unter den Miniserien gehört Below jetzt schon zu den meistgesehenen Produktionen des Jahres, sowohl bei Netflix als auch darüber hinaus. Zu bedenken ist bei der obigen Auswahl, dass es sich um eine Mischung zweier Quellen handelt. Bisher gibt es einen Halbjahres-Report von Netflix für 2026, der die Gesamtzahl an Views bis Ende Juni angibt. Bei allen Starts seit Juli sind wir auf die wöchentlich veröffentlichten Top-10-Daten angewiesen. Bei einer Serie wie His & Hers, die im Januar gestartet ist, führt das zu unvollständigen Zahlen. Wir wissen nicht, wie viele Views die Serie seit Juli erzielt hat, da sie nicht mehr in der Top 10 ist.

Der nächste Engagement-Report von Netflix wird im ersten Quartal 2027 erscheinen und ein vollständiges Bild über die Serien in diesem Jahr liefern.

In jedem Fall steigen dadurch die Chancen, dass aus der Miniserie doch noch etwas mehr wird. Josh Hartnett hat in einem Interview schon seine Bereitschaft geäußert, die Rolle des Seemanns Calvin Penney nochmal zu spielen.

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