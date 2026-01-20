"In nur 30 Sekunden hat er dich": Game of Thrones-Fans sind nach der ersten A Knight of the Seven Kingdoms-Folge vom Heckenritter begeistert

Folge 1 des Game of Thrones-Spin-offs A Knight of the Seven Kingdoms ist erschienen und ruft viele positive Reaktionen hervor.

A Knight of the Seven Kingdoms ist gestartet, Folge 2 kommt in Kürze. Das Spin-off dreht sich um den Ritter Dunk (Peter Claffey) und seinen Knappen Egg (Dexter Sol Ansell), die gemeinsam Abenteuer in Westeros erleben. Am 19. Januar lief die erste Episode auf HBO Max. Und viele Fans sind völlig aus dem Häuschen. Gerade Claffey und Ansell gefallen ihnen, manchen loben sogar die großen Unterschiede zur Mutterserie Game of Thrones.



A Knight of the Seven Kingdoms Folge 1 begeistert Fans durch Cast und Humor

Auf X gibt es überwiegend positive Reaktionen zu lesen. "Habe die erste Folge absolut geliebt", heißt es dort etwa, oder "hat mir sehr gut gefallen." Ein dritter Fan schreibt: "A Knight of the Seven Kingdoms braucht makelloses Casting, durch das du den Darsteller des Heckenritters [Dunk] sofort magst. Und [die Macher:innen] haben ins Schwarze getroffen, in nur 30 Sekunden hat er dich."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Fans "lieben" etwa Bertie Carvels Figur Baelor Targaryen, den sozialkritischen Ton und insbesondere den Humor. "Manche nennen A Knight of the Seven Kingdoms eine 'Sitcom in Westeros' und ehrlich gesagt, ist das genau das, was das Franchise braucht."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die großen Unterschiede zur Mutterserie scheinen die meisten dabei überhaupt nicht zu stören. "Wer Game of Thrones 2.0 erwartet wird es nicht mögen, aber echte Egg-Fans sind an Bord", heißt es etwa.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was stört die Game of Thrones-Fans an A Knight of the Seven Kingdoms?

Einige negative Stimmen gibt es aber auch. "A Knight of the Seven Kingdoms ist genau das, was ich befürchtet habe", beklagt ein Fan, "ein Game of Thrones für Kinder, gespickt mit Witzen, das mich ehrlich gesagt gelangweilt hat." "Der Schauspieler ist gut, aber die Serie ist ein bisschen albern", pflichtet ein anderer bei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt die nächste Folge von A Knight of the Seven Kingdoms?

A Knight of the Seven Kingdoms erscheint in wöchentlichem Rhythmus auf HBO Max. Folge 2 kommt am 26. Februar 2025. Insgesamt wird es 6 Episoden geben.

Podcast-Check: Lohnt sich A Knight of the Seven Kingdoms?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie sich A Knight of the Seven Kingdoms ins Fantasy-Universum von Westeros einfügt, was für Game of Thrones-Fans gleich bleibt und was die Serie anders macht, verraten wir euch spoilerfrei im Podcast-Check zu allen sechs Folgen, die bei HBO Max wöchentlich veröffentlicht werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

