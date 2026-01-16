In nur 5 Wochen geht die aufregendste Sci-Fi-Überraschung des letzten Jahres weiter

Bei Disney+ begeisterte Anfang 2025 eine Sci-Fi-Serie, die kaum jemand kommen sah. Mit einem raffinierten Twist schuf sie eine aufregende Endzeit-Geschichte, die schon bald weitergeht.

2025 hatte für Sci-Fi-Fans wie mich so einiges parat. Von Murderbot bis zur 2. Staffel von The Last of Us gingen heiß erwartete Buch- und Videospielverfilmungen ins Rennen. Die Alien-Reihe bekam mit Alien: Earth einen kontroversen Eintrag und Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan meldete sich mit Pluribus zurück.

Doch keiner dieser Sci-Fi-Serien gelang 2025 eine so große Überraschung wie Paradise von This Is Us-Schöpfer Dan Fogelman. Als Agenten-Thriller getarnt, reißt die Geschichte schon in Folge 1 die Fassade ein und begeistert als explosive Endzeit-Serie. Bald kommt Staffel 2.

Paradise war die größte Sci-Fi-Serien-Überraschung 2025 und geht schon bald weiter

Paradise sieht zu Beginn wie einer dieser Agenten-Krimis aus, die in den letzten Jahren bei allen Streamern aus dem Boden geschossen kamen. Doch Paradise ist mehr als das nächste Jack Ryan oder das neue The Night Agent. Paradise ist eine waschechte und noch dazu originäre Sci-Fi-Serie – ganz ohne Vorlage.

Das seltsame, polierte Städtchen, das uns in der 1. Folge aus den Augen des Secret Service-Agenten Xavier Collins (Sterling K. Brown) präsentiert wird, ist keine normale Stadt. Wie wir in der großen Enthüllung des Auftakts erfahren, befinden wir uns unter der Erde. Irgendetwas muss an der Erdoberfläche passiert sein, das eine ganze, florierende Stadt unter die Oberfläche zwingt. Die Serie genießt in Staffel 1 die hochspannenden Enthüllungen der Einzelheiten, die dazu geführt hatten.

Staffel 2 startet nur ein Jahr nach der 1. Staffel in knapp fünf Wochen am 23. Februar 2026 bei Disney+. Bei den derzeitigen Wartezeiten von zwei bis drei Jahren auf neue Staffeln großer Serien, ist dieser Jahrestakt eine große Freude. Falls ihr noch nicht in Paradise reingeschaut habt, könnt ihr die 10 Folgen der 1. Staffel noch gemütlich nachholen.

Für alle, die bereits Fans sind: So geht es in Staffel 2 von Paradise weiter

Staffel 2 macht es so ähnlich wie Silo und verlässt den Bunker. Die für 25.000 Leute erbaute Stadt lässt Xavier in den neuen Folgen hinter sich. Schaut euch hier den Trailer für die 2. Staffel an:

Paradise - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Am Ende der 1. Staffel hatte Xavier erfahren, dass seine Frau Teri (Enuka Okuma) vielleicht noch lebt und macht sich jetzt auf die Suche nach ihr. Mehr Menschen als propagiert hatten "den Tag", als die Bomben fielen, überlebt. Währenddessen führen in der unterirdischen Stadt diese offengelegten Lügen verständlicherweise zu Unmut und Tumulten.

Ich bin gespannt, ob Paradise nach den großen Enthüllungen in Staffel 1 die Neugierde des Publikums halten kann. Am 23. Januar wissen wir mehr.