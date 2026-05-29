In Spider-Man 4 wird es eine neue "Spider-Pubertät" zu sehen geben – und wir haben sie Tom Holland zu verdanken

Für Spider-Man: Brand New Day durfte Tom Holland das erste Mal eigene Ideen für die Handlung des MCU-Blockbusters einbringen. Eine wurde sogar umgesetzt.

Nach 10 Jahren im MCU ist Tom Holland beinahe so etwas wie ein alter Superhelden-Hase. Drei Solo-Abenteuer durfte er bereits auf der großen Leinwand bestreiten, zahlreiche Auftritte in anderen Filmen des Franchise gesellten sich dazu. Mit Spider-Man: Brand New Day steht nun bereits der 4. Teil seiner Hauptreihe in den Startlöchern, dessen Produktion sich für den Schauspieler als etwas ganz Besonderes herausstellte.

Denn erstmals durfte er auch hinter der Kamera mit seinen Spidey-Kenntnissen agieren. So brachte er sogar eine eigene Idee in den Blockbuster ein, die wir schon bald im Kino zu Gesicht bekommen werden.

Tom Holland war am Writers' Room für Spider-Man 4 beteiligt: Eine Idee wurde umgesetzt

Im Interview mit dem britischen Empire Magazine erklärte Holland jetzt, wie er in die inhaltliche Arbeit an Spider-Man 4 mit einbezogen wurde:

Das ist das erste Mal in meiner Laufbahn als Spider-Man, dass ich im Writers' Room willkommen geheißen wurde. [Ich und die Produzent:innen] haben uns einmal alle zwei Wochen getroffen, um Ideen zu pitchen und unsere Ambitionen und was wir machen wollen, zu diskutieren.

Dabei konnte Holland sogar eine eigene Idee einbringen, die es letztendlich auf die Leinwand geschafft hat:

Mein Pitch, den ich auf den Tisch gebracht habe, hieß 'Spider-Pubertät'. Was passiert, wenn Peter Parker die Kontrolle verliert und Dinge sich verändern? 'Spider-Pubertät' war mein Tagline-Pitch für das Studio – was sofort abgelehnt wurde. Aber sie mochten den Kern der Idee und daraus ist geworden, was wir jetzt im Film haben.

In Spider-Man 4 muss Peter Parker damit zurechtkommen, dass seine engsten Vertrauten – allen voran MJ (Zendaya) und Ned (Jacob Batalon) – sich nicht mehr an ihn erinnern. Stattdessen hat er sich der Vollzeit-Arbeit als Spider-Man auf den Straßen von New York verschrieben.

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Doch die große Belastung zeigt bald körperliche Konsequenzen und könnte sein ganzes Dasein in Gefahr bringen. In diesen körperlichen Veränderungen wird sich zweifellos das zeigen, was Holland mit "Spider-Pubertät" erdacht hat.

Wann kommt Spider-Man: Brand New Day ins Kino?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis wir uns selbst von Hollands Idee im Kino überzeugen können. Spider-Man: Brand New Day startet in Deutschland am 29. Juli 2026 auf der großen Leinwand.

Neben Holland, Zendaya und Batalon werden darin unter anderem Hulk-Darsteller Mark Ruffalo, The Punisher-Star Jon Bernthal und Stranger Things-Alumna Sadie Sink zu sehen sein. Die Regie übernahm Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).