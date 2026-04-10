In Teil 1 wurden 3000 echte Waffen benutzt: Heiß erwartete Thriller-Fortsetzung mit Nicolas Cage hat endlich einen Starttermin

Vor 20 Jahren wurde Lord of War mit Nicolas Cage als Waffenhändler zum Kultfilm. Jetzt geht die Geschichte weiter – und Teil 2 hat endlich einen Starttermin.

Als skrupelloser Waffenhändler hantierte Nicolas Cage 2006 in dem Crime-Thriller Lord of War - Händler des Todes. 20 Jahre später kehrt er als Yuri Orlov für die Fortsetzung Lords of War tatsächlich noch einmal auf die große Leinwand zurück. Jetzt wissen wir endlich, wann es so weit sein soll. Denn das Sequel hat endlich einen Starttermin erhalten.

Lords of War kommt 2027: Nicolas Cage kehrt als Waffenhändlicher zurück

Wie Deadline berichtet, wird Lords of War nächstes Jahr, also 2027, in die Kinos kommen. Damit bestätigt sich der Starttermin, mit dem wir schon länger gerechnet hatten. Die Dreharbeiten zu der Fortsetzung haben Ende 2025 begonnen, erstes Material zum Film soll nächste Woche auf der CinemaCon in Las Vegas vorgestellt werden.

In Lords of War erfährt Yuri, dass er einen Sohn hat. Anton (Bill Skarsgård) ist ein gnadenloser Söldner, der das Geschäft seines Vaters sogar noch überbieten möchte. Er stellt eine private Armee zusammen, um Amerikas Krieg im Nahen Osten auszubeuten und gerät dabei in einen tötlichen Kampf für das eigene Vermächtnis.

Was als schockierende Offenbarung beginnt, wird schon bald zu einer tiefen Vater-Sohn-Rivalität, angetrieben durch Macht, Ambition und Verrat, während der globale Waffenhandel in der Schwebe hängt.

Neben Nicolas Cage kehrt auch Regisseur Andrew Niccol (Gattaca) zurück, der bereits die Inszenierung für Teil 1 übernahm und dieses Mal wieder für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Vor der Kamera sind neben Cage und Bill Skarsgard (ES) unter anderem Blade Runner 2049-Star Sylvia Hoeks und Greg Tarzan Davis (Mission: Impossible 8) zu sehen.

Für Lord of War wurden 3000 echte Waffen benutzt

Wie Cinemablend berichtete, wurden für den ersten Lord of War-Film damals über 3000 echte Waffen benutzt. Aus Kostengründen kaufte Andrew Niccol echte Kalashnikovs für die Dreharbeiten an und setzte sie anschließend wieder gegen Geld ab. Dabei machte er jedoch Verluste für die Produktion. Damals gestand er: "Ich wäre kein besonders guter Waffendealer." Ob bei Teil 2 auch wieder echte Waffen genutzt wurden, ist aktuell nicht bekannt.