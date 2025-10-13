In The Walking Dead starb ihre Figur 10 Staffeln zu früh in einer der schlimmsten Szenen: Dann blühte die Schauspielerin in einer anderen Erfolgsserie auf

The Walking Dead geizt nicht mit grausamen und verstörenden Szenen. In einer wurde eine Figur viel früher als in den Comics getötet. Für die Schauspielerin war es vielleicht ein Glücksfall, da sie daraufhin eine starke Rolle angeboten bekam.

Als Feelgood-Serie kann man The Walking Dead wahrlich nicht bezeichnen. Dennoch gibt es einige Szenen, die als besonders schlimm gelten, selbst für TWD-Maßstäbe. Zu einer dieser Szenen gehört auch das frühzeitige Ableben einer Figur, die in den Comics sogar bis zum Schluss überlebte. Die Darstellerin Madison Lintz konnte nach ihrem Serienende schließlich in einer anderen Erfolgsserie eine größere Rolle ergattern.

In der Serie von The Walking Dead starb Sophia einen tragischen Tod

Die 7. Folge der 2. Staffel trägt den Titel Tot oder lebendig und gehört zu den tragischsten der gesamten Serie. 2016 veröffentlichte die BBC eine Liste der verstörendsten Folgen von The Walking Dead, als die Serie bereits 7 Staffeln umfasste. Unter den Folgen, die über die gesamte Serie verteilt waren, wurde auch diese Folge gelistet.

Sophia (Madison Lintz) gehörte seit der ersten Season zur Besetzung des Zombie-Hits. Die Ziehtochter von Carol ging allerdings am Anfang der 2. Staffel verloren und die Gruppe der Überlebenden, insbesondere Daryl (Norman Reedus), suchten sie daraufhin.

Im Verlauf der Staffel stellt sich heraus, dass sich auf Hershels Farm – dem vermeintlichen Rückzugsort in der Apokalypse – eine abgeschlossene Scheune voller Walker befindet. Hershel (Scott Wilson) wollte nicht einsehen, dass die Betroffenen tot sind und hoffte, dass eines Tages eine Heilung gefunden wird und die Walker gerettet werden können.

Als der Schuppen in der 7. Episode der 2. Staffel geöffnet wird, kommt die ganze Horde an Untoten heraus. Doch gerade als es so aussieht, als wären alle draußen, tritt noch ein letzter Zombie ins Licht. Es ist Sophie, die ebenfalls verwandelt wurde. Rick erschießt das Zombie-Mädchen.



Laut ScreenRant war dies eine bewusste Entscheidung der Serienmacher. Durch Sophias Tod wurde die gesamte Gruppe erschüttert. Aber vor allem Rick hatte dadurch eine persönliche Krise und verlor seinen Glauben an die eigenen Fähigkeiten als Anführer.

In den Comics überlebt Sophia und wird erwachsen

Während sie auf dem Bildschirm ein grausames Ende erwartet, durfte Sophia in den Comics weiterleben. Damit gehört sie in den Comics zu den langlebigsten weiblichen Hauptcharakteren.

Als letzte Überlebende ihrer Familie gründet sie sogar eine eigene. In einer Art Epilog, Jahre nach dem Tod des Comic-Protagonisten Rick Grimes, ist sie mit dessen Sohn Carl verheiratet und das Paar hat eine Tochter.

Auch interessant für The Walking Dead-Fans:

Sophia-Darstellerin Madison Lintz wurde für eine Amazon-Serie berühmt

3 Jahre nach ihrer Zeit bei The Walking Dead wurde Madison Lintz für die Amazon-Serie Bosch gecastet. Darin spielt sie Maddie, die Tochter des Protagonisten Harry Bosch (Titus Welliver). In der 1. Staffel noch eine Nebenrolle, entwickelte sich Maddie zu einer der Hauptfiguren der Serie und dessen Spin-off Bosch: Legacy.

In der Serie lebt Maddie zunächst bei ihrer Mutter in Las Vegas, bevor die beiden nach Hongkong ziehen. Nachdem Maddie entführt und ihre Mutter getötet wurde, zieht sie zu ihrem Vater nach Los Angeles.

Sie spielte insgesamt 9 Staffeln lang an der Seite von Welliver die Rolle seiner Tochter. Mit jedem Jahr fügte sie ihr noch mehr Tiefe hinzu und zeigte, was sie drauf hat. Manchmal ist ein Ende eben doch nur ein getarnter Neuanfang.